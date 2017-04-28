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名媛最哈林俊傑 「年紀不是我type」打槍吳宗憲

2017/04/28 08:53

日前傳出被吳宗憲開1500萬賓利房車載的，正是香港名媛黎曉靈。（翻攝黎曉靈微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕綜藝天王「憲哥」吳宗憲近日被目擊，開著女兒「Sandy」吳姍儒送他的賓利房車，載著1名氣質輕熟女。吳宗憲解釋兩人並無特殊關係：「她是香港的朋友，特地飛過來看我直播。」而據悉該名女子為香港名媛黎曉靈，她接受港媒訪問時直說不介意被寫緋聞，「只要他們記得用『氣質輕熟女』來形容我！」更透漏吳宗憲有傳該條新聞來笑她。

黎曉靈接到港媒詢問緋聞的電話直呼好笑，她表示已認識吳宗憲10幾年，吳宗憲到香港她也會找好車去接吳宗憲，「我當年在台灣做事，朋友介紹他給我認識，我打電話給他，他也介紹不少人給我認識。」講到這次來台目的，她說和吳宗憲談一下有沒有生意合作，「因為他開了個淘寶店，可以在20秒賣出1500塊面膜，好厲害，想找他合作，因為我不一直都做代理，想在世界不同地方，尤其美國、澳洲找一些珍珠、首飾、護膚品介紹去中國」。

吳宗憲前晚被目擊開1500萬賓利房車，夜載黎曉靈趴趴走。（資料照，記者鍾智凱攝）

她還表示也認識吳宗憲的老婆與女兒，被問怕不怕傳緋聞？黎曉靈笑說：「不介意被他們寫緋聞，只要他們記得用『氣質輕熟女』來形容我！」她也表示自己單身，也說吳宗憲不是她的菜：「當然不是我的type，他的年紀不是我type，我喜歡林俊傑這類的暖男型，會叫憲哥介紹他給我認識。」

黎曉靈微博有不少名人合照，包括GD（左圖）、甄子丹。（翻攝黎曉靈微博）

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