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谷阿莫挨告他們卻沒事 分析師3點說明「谷逃不了」

2017/04/27 23:11

谷阿莫近日因侵權問題挨告。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕谷阿莫靠著「X分鐘看完電影」系列影片爆紅，因影片來源涉版權問題，遭「KKTV」和「又水整合」提告。事發後，谷阿莫不但再發影片表示「打死不退」，更稱不會放棄二次創作的權利，引來兩派爭議。對此部落客Sean Huang於個人部落格一個分析師的閱讀時間」撰文提出3點談論二次創作，認為「谷阿莫是逃不掉了。」

谷阿莫表示自己是二次創作，不會放棄自己的權利。（翻攝自YouTube）

Sean Huang認為，第一、這是個「廣告」跟「內容」創作的問題，YouTuber不在少數，像囧星人、超粒方評論電影，除了陳述劇情外，還會加上好評，有替電影打廣告的效果，片商不但獲利，還可能直接提供正版片源給他們「二次創作」，而谷阿莫以嘲諷的方式講評電影，暴露電影的缺點，當然引來片商不滿。

第二、谷阿莫的「X分鐘看完電影」系列中，畫面幾乎完全都是擷取電影片段，雖然谷阿莫用自己設計的旁白和剪接，呈現自己的「創作」，但由於整支影片的視覺呈現型態幾乎都從原作取材，要說這不是抄襲或者不是侵權，恐怕沒有什麼說服力

第三、假設谷阿莫被判有罪，YouTuber以後該怎麼評論影片？Sean Huang表示，像囧星人那樣直接自拍是一種方式、像超粒方那樣插入自己做的動畫也可行，於質於量，都應該降低使用別人素材的比重。

Sean Huang提及，YouTuber搶快搶點閱，不少人都是使用盜版影片創作，這就容易觸法侵權。而谷阿莫最大的問題是，他有靠這些影片賺取YouTube的數位影音廣告收入，根據著作權法，幾乎不可能訴求這是合理使用，恐怕在劫難逃。

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