孔劉初訪寶島陣仗大 來台4天燒500萬

孔劉（左）向接機媒體及粉絲親切揮手致意。（記者劉信德攝）

〔記者陳立妍／台北報導〕韓星孔劉出道16年昨首度來台，29日將在新莊體育館會粉絲，並將今年的海外首場見面會獻給等待他已久的台粉，昨晚他身穿白T搭灰長褲、墨鏡，一身休閒裝扮帥氣抵台，在10名保鑣的護送下走VIP通關，他看到媒體及粉絲接機，也親切微笑揮手致意，隨後搭乘商務中心電動車快閃離開，短短30秒的時間，就讓同機旅客及機場工作人員興奮不已，據悉孔劉的父母也低調隨行抵台。

孔劉（左三）一身休閒裝扮抵台。（記者劉信德攝）

去年下半年孔劉主演的活屍片《屍速列車》在台上映，橫掃3.4億元刷新台灣影史韓片票房紀錄，新劇《鬼怪》雖還未在電視台播放，但在影音平台愛奇藝台灣站跟播，提供付費用戶觀看，已創下275萬次的點擊次數，在台掀起一股《鬼怪》熱潮，讓孔劉紅遍大街小巷。

孔劉（右二）在10名保鑣的護送下抵台。（記者劉信德攝）

孔劉此行登台預計停留4天3夜，見面會主辦單位超級圓頂對他來台的相關資訊保密到家，但據聞特地替他安排下榻一晚要價58萬元的頂級套房，以及10名保鑣護身，加上經紀人、化妝師、造型師等工作人員，隨行人員粗估逾30人，陣仗浩大，一行人食住行費用保守估計花費超過500萬元。而孝順的孔劉更為爸媽準備專人，負責帶他們觀光，台灣的「孔太太們」也或許有機會在明天的見面會上見到「公婆」現身。

此外，孔劉的見面會門票5500張已完售，一舉刷新韓星單人單場在台見面會動員人數最多人的新記錄；《鬼怪》預計6月底在衛視中文台播出。

據悉孔劉的父母也低調隨行來台。（翻攝自網路）