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（影音）炎亞綸首映快閃 拒答周湯豪飆髒話

2017/04/27 20:50

〔記者許世穎／台北報導〕電影《最完美的女孩》今晚在台北信義威秀影城舉行首映，藝人炎亞綸受邀觀影，大批媒體拍完主要演員李毓芬、張睿家、謝祖武、梁家榕等人後便準備「堵人」，但他閃過媒體守候的門，走其他通道，當場讓現場媒體撲空。

電影《最完美的女孩》首映會，炎亞綸避媒體訪問快閃進戲院。（記者胡舜翔攝）

「炎周大戰」始於電視劇《鐘樓愛人》劇組上周在暨南大學取景拍攝，因封鎖道路，影響學生上下課，遭網友爆料，對此，男主角周湯豪親自留言並替劇組向大家道歉，炎亞綸卻以私人帳號嗆「藝人什麼資格代表劇組？什麼立場？」周湯豪也隔空回嗆：「我們都面對很多環境的問題，我們都不妥協！但說真的…乾（干）你屁事！bitch don’t kill my vibe！」

炎亞綸（前排右）不接受訪問，直接進入影廳，坐在李毓芬隔壁。（記者許世穎攝）

不少媒體拍完首映活動後，便在進場影廳門口等待炎亞綸出現，結果他約莫7點35分從另一側進入影城，見到本報記者欲上前訪問，揮手不受訪，直接快閃進入影廳，明顯有備而來。而李毓芬今被問到為何邀請炎亞綸，卻沒邀緋聞男友柯震東看首映？她解釋：「其實（炎）不是我邀來的，是先前有聊到他說要包場，所以電影公司邀請他來看片。」當炎亞綸坐下後和身旁李毓芬有說有笑，電影公司更直接將記者請出影廳外。

炎亞綸（前排左5）不接受訪問，直接進入影廳，坐在李毓芬隔壁觀影。（讀者提供）

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