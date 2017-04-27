李榮浩笑話撥接流 Matzka3天才收到笑點

李榮浩9月16日攻蛋舉辦演唱會，今天票房賣出8成。（華納提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕李榮浩「有理想」世界巡迴演唱會9月16日攻上小巨蛋，今天中午門票開賣，開出8成紅盤，他首度在台北辦大型個唱，「這次是翻天覆地的改變。昨天跟導演開會，他都覺得我的改變太多了，變了60%以上，也沒有四大天王那一段。」

昨晚他上黃子佼的節目宣傳，自爆喜歡吃美食以及從16、17歲就開始做菜的原因，「因為我很早就不唸書了，很難得有父母同意小孩不讀書，媽出去工作，家裡有1、2年都是我在做菜。」

他吃過很多台灣小吃，如臭豆腐、鴨血、雞屁股，而且還喜歡「搏香腸」，「照片裡面那位老闆，我連贏他5把k！但是他後來沒給我香腸，我還付錢買來吃，大概看我是外地人吧！」

黃子佼當場拿出大碗公和他比大小，沒想到李榮浩狂贏，只好請出李榮浩的好友Matzka當槍手。

看到Matzka現身，李榮浩又驚又喜，「我們會認識是因為他老婆的姊姊的老公是我最好的朋友。」Matzka稱李榮浩很有趣：「他很好笑，真的很好笑！他開的玩笑不是很直接，都要想一下。」李榮浩則虧：「我講一個笑話，他當時沒笑，3天以後打電話給我說好好笑。」