被前輩「電」成精 方芳芳嘆今節目一路損人

方念華專訪方芳芳。（TVBS提供）

〔記者洪素津／台北報導〕方芳芳錄製 《TVBS看板人物》透露早年出道演戲時，受前輩「警告」說，「等下那場戲很重要，妳好好演，不要影響我」，或是「演得不錯，可是妳好像太搶戲了！」把「演員菜鳥」方芳芳嚇死了，不過她也坦言幸好有這些前輩，才成就現在的她。

方芳芳和秦祥林合拍的電影「海軍與我」海報。（TVBS提供）

方芳芳拍過16部電影，但當時的前輩直說她琢磨演技「瞎子摸象」，又太神經緊繃，方芳芳回想，這些前輩都是她的師父，在主持方面，方芳芳說，跟巴戈一起主持太幸運了，巴戈不藏私地指導方芳芳，從講話提氣、聲帶控制，到主持如何鋪哏、笑點如何發揮……重點是，笑點到高潮收割後，要再圓回來，這是主持功力的厚道藝術。方芳芳感嘆，現在很多節目主持都是一路損人，都不用「救場」。

方芳芳透露早年出道演戲時，受前輩「警告」說等下那場戲很重要，妳好好演。（TVBS提供）

另外首次演出舞台劇的方芳芳覺得能與戲精蕭艾、楊麗音、王琄合作，大呼太幸運，方芳芳每天熬夜練習，「每一場都是初登場」的態度面對，方芳芳不得不戰戰兢兢，她說︰「大家覺得妳資歷夠深，相對的，可容忍出錯的範圍會更小。」看過她首場表演的朋友稱讚，方芳芳已全然脫胎換骨，更輕鬆、自然地融入角色。