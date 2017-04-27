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（影音）愛罵人醜八怪原因 曹西平：就親切打招呼

2017/04/27 21:06

曹西平笑稱自己長說別人是醜八怪，只是一種親切的打招呼。（擷取自黃大謙YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深藝人曹西平近日參加《綜藝大熱門》特別企劃，和網紅黃大謙合作拍影片回應網友的留言，曹西平維持一貫有話直說的個性，大方回應總會稱他人是醜八怪的原因，還笑稱如果要轉行的話，以自己有話直說的個性，可能會考慮當市議員或立委。

曹西平（右）突然被問九九乘法，笑稱自己反應不過來。（擷取自黃大謙YouTube）

有網友直接嗆：「怎麼不養老」曹西平也很不客氣地回說：「他說他的，我為什麼要管他。」接著又被考「八乘八是多少」，他立刻僵住尷尬地說：「我還不知道多少欸」讓一旁的黃大謙失笑說：「曹大哥可能要注意一下了，要定期去做檢查。」

曹西平（右）表示自己並不難相處，會吐對方口水，是因為對方也不客氣才會這樣。（擷取自黃大謙YouTube）

曹西平回應網友對於常說他人是「醜八怪」的原因，他表示一方面是讓人認清事實，一方面只是親切地打招呼，「你內心根本不覺得自己醜，怎麼會覺得自己是醜八怪。」特別的邏輯思考讓黃大謙又笑說：「到底是什麼邏輯？」

一名網友提到自己從小失去父親、母親也因病長期住院，因此十分羨慕曹西平的勇敢，曹西平直言：「哪個人不是一個人，要看自己的心態，如果不要人家看我墮落，你就要站起來、做給人家看。」也以自身例子舉例，被罵老了還死不離開演藝圈，「他這樣說我，我反而鬥志越強」，他最後也表示如果消失於演藝圈，代表他累了想退休，不過他也會盡力做到最好。

相關影片：影片取自黃大謙YouTube，遭移除請見諒

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