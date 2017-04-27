Eric護小12歲未婚妻 藏愛近5年「沒說謊」

Eric（左）熱愛兩個月後，宣布閃婚將娶小12歲女模羅慧美。（翻攝自OSEN）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓最長壽男團「神話」出道19年，38歲隊長「Eric」文晸赫今年2月才證實和小12歲的模特兒羅慧美熱戀，沒想到17日閃電宣布將於7月和女友步入婚姻，部分粉絲感到「被背叛」，怒轟他一開始說謊不認戀情，Eric今發表長文，解釋起初不認愛的原因。

Eric近期因綜藝《三時三餐》和戲劇《又是吳海英》，人氣再飆升。（翻攝自OSEN）

兩人2014年首度傳緋聞，當時雙方否認，但私下一直維持戀愛關係，直到今年2月約會被拍才認愛，Eric在官方後援會發文解釋，兩人其實相戀近5年，交往期間多次分手和復合，一開始否認緋聞，是因為兩人當時處於「分手狀態」，「為了保護彼此，才決定不說是已經分開了的戀人，只說了是前後輩的關係」。

Eric表示由於個人因素，雙方父母還沒舉行婚前傳統儀式「相見禮」，但婚期已定在7月1日，喜帖會在婚期1個月前陸續發送，他最後感謝一路以來支持神話的粉絲，認為結婚和服役一樣，不會影響神話的發展，因為這是必經之路，「過去20年來的成果雖然也很重要，但希望未來能一起走超過20年、再創新格局。」