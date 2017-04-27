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首頁 > 婉君推

這件洋裝必秒殺！盧南君就是好眼光

2017/04/27 18:26

盧南君以超限量AllSaints洋裝成為時尚焦點。（AllSaints提供）

〔記者方惠宗／台北報導〕倫敦時尚品牌AllSaints進駐微風廣場、舉辦開幕派對，吸引好幾位來自不同設計領域的「女力」齊聚，momo’s march設計師盧南君更搶先穿上獨家限量發行僅10件的AllSaints洋裝，好品味演繹浪漫嬉皮風，派對最佳「嬌」點無誤！

孫怡（左起）、陳星伊與盧南君在AllSaints派對合照。（AllSaints提供）

AllSaints微風廣場店以黑色鑄鐵、原木地板與仿清水模牆面，延續一貫的工業風，標誌性的古董縫紉機則彰顯引以為傲的工藝、原創和高質感等設計理念，在明亮寬敞的玻璃陳設之下，AllSaints男女裝、包款全系列一覽無遺。

文華花苑總監陳妍嵐披上AllSaints經典騎士夾克，帥又知性。（AllSaints提供）

AllSaints派對上盡是風格型女，各自以AllSaints最新一季的服裝穿出個性。孫芸芸堂妹、家居空間Sunset創辦人孫怡穿出酷酷軍裝風，時尚攝影師陳星伊以平肩針織洋裝散發女性魅力，文華花苑總監陳妍嵐則披上經典騎士夾克、展現不同以往的帥氣與知性。

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