轉型正義可以這樣做 德國影帝：謝謝台灣！

《昨日盛開的花朵》明在台上映。（海鵬提供）

〔記者賀靜賢／台北報導〕德片《昨日盛開的花朵》以納粹屠殺者和受害者的第3代為故事主角，導演克里斯克勞士以喜劇手法帶出複雜的歷史情結、轉型正義，呼應「愛是一切的答案」。男星拉斯艾丁格飾演學富五車的歷史學者，頂著身為納粹軍官後代的陰影，個性暴衝又憤世嫉俗，竟然也不舉和禿頭，集天下男人夢魘於一身。拉斯艾丁格得知也有轉型正義的台灣，也將上映《昨》片，還特別舉牌感謝！

《昨日盛開的花朵》男女主角飆演技，也有愛情故事。（海鵬提供）

《昨日盛開的花朵》雖以愛情故事為主軸，但做為全片開場的集中營紀念活動籌備會，卻明白諷刺難避商業介入的現況；而男女主角的愛情也在火爆對立中展開，情緒相當起伏。該片被譽「成功打破傳統納粹電影敘事方式」和「完美平衡喜劇和悲劇的高超之作」，拉斯艾丁格幽默又荒謬的演出功不可沒，拍完此片就收到《蘿拉快跑》導演湯姆提克威合作邀約。

《昨》片先前勇奪東京影展最佳影片、觀眾票選獎雙料大獎，也在德國蘿拉獎獲8項提名，除了影帝后浪漫對戲吸睛外，其實片中的巴哥犬「甘地」也「演技精湛」，成了最夯的明星狗。該片今起在台上映。