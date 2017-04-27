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首頁 > 即時新聞

遭曝打壓李晨舊愛 范冰冰冷處理惡評

2017/04/27 19:45

張馨予（右）私人微博疑似曝光，內容暗指遭范冰冰（左）打壓。（合成圖，翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星張馨予和舊愛李晨分手後雙方撕破臉，不僅互控對方劈腿，李晨認愛范冰冰後，張馨予更多次發文暗諷對方，爆出不少負面新聞。近日有網翻出疑似是張馨予的私人微博，貼文中疑暗指遭范冰冰、李晨打壓，吸引大批網軍惡評灌爆范冰冰微博，而范冰冰今也回應自己的現況，似乎不受影響。

疑似是張馨予的的私人微博「17gfjkhgh」曝光，發文充滿負能量。（翻攝自微博）

昨疑似是張馨予的微博帳號「17gfjkhgh」被翻出後掀起熱烈討論，發文中屢次提到已經提前談好的工作臨時被取消，更直指對方拿婚禮的獨家當交換條件只為了封殺她、拖不相干的人下水等。不少網友看了後紛紛到范冰冰微博狠批「別再欺負張馨予」、「為什麼要一直打壓別人」，事隔11小時後，范冰冰更新微博表示「感覺自己正能量爆棚」，並分享自己參加《時代雜誌》「全球最具影響力100人」晚宴照，並未對此次事件做出正面回應。

范冰冰透露自己「正能量爆棚」，不受負評影響。（翻攝自范冰冰微博）

范冰冰獲選「全球最具影響力100人（TIME 100）」，25日出席晚宴。（翻攝自范冰冰微博）

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