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（圖輯影音）鬼鬼站台成瘋姊 暖男魏晨神解圍

2017/04/27 17:59

〔記者陳奕全／台北報導〕鬼鬼今天為好友魏晨出道十年《旅程》紀念專輯發片站台，鬼鬼不但對魏晨投懷送抱大喊「晨董」，並在記者會上教魏晨說台語；但鬼鬼的台語也不靈光，讓魏晨打趣「我可能遇到了一個假的台灣人」，鬼鬼還俏皮的躲在魏晨後面當藏鏡人，教他用台語介紹新專輯，現場笑成一團。

記者會上兩人互餵鳳梨跟苦瓜，鬼鬼本來要餵魏晨卻變成自己吃到苦瓜，魏晨發揮暖男精神趕緊幫她解圍，笑說她其實是前一陣子錄影撞傷了頭受傷腦震盪，還沒康復所以才會糊裡糊塗。

魏晨（左）出道十年《旅程》紀念專輯發片記者會，鬼鬼站台。（記者陳奕全攝）魏晨（左）鬼鬼互相餵食。（記者陳奕全攝）魏晨出道十年《旅程》紀念專輯發片記者會。（記者陳奕全攝）鬼鬼台語不倫轉，教學魏晨（左）失敗。（記者陳奕全攝）鬼鬼登台笑聲不斷。（記者陳奕全攝）魏晨出道十年《旅程》紀念專輯發片記者會。（記者陳奕全攝）鬼鬼大喊魏晨（左）「晨董」。（記者陳奕全攝）魏晨出道十年《旅程》紀念專輯發片記者會。（記者陳奕全攝）魏晨（右）虧四次元鬼鬼腦震盪還沒康復。（記者陳奕全攝）

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