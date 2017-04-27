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阿翔被老婆抓包 苦嘆「都是狗仔害的」

2017/04/27 17:55

「白文鳥」百白買衣附署名符 搭擋大文：「你瞬間嫁人了？」（TVBS提供）

〔記者洪素津／台北報導〕阿翔、謝忻、白文鳥（百白、大文）等人至TVBS《女人我最大》談到「節儉有術」，阿翔省錢成精，甚至與謝忻兩人只各花「16元」就到錄影現場，不過阿翔的省錢術卻引來老婆不滿，讓阿翔大喊都是「狗仔害我被我老婆抓包」。

阿翔、謝忻、白文鳥（百白、大文）等人至TVBS《女人我最大》談到「節儉有術」。（TVBS提供）阿翔省錢成精，甚至與謝忻兩人只各花「16元」就到錄影現場。（TVBS提供）

阿翔節儉形象鮮明，謝忻說道前陣子錄影，發現錄影地點鄰近火車站，兩人決定搭火車前往，到站後也為了省錢選擇步行，但眼看錄影時間將至，當下突發奇想攔便車，竟交涉成功，全程只花火車交通費「16元」便成功抵達目的地，阿翔笑說：「台灣人真熱情！」不過先前阿翔為省錢騎機車趕通告一事，他提到當時報導出來後，自己遭老婆責罵，因老婆擔心安全不希望他長途騎車，所以當時騙老婆自己坐捷運，但報導一出戳破謊言，阿翔苦笑：「都是狗仔害啦！」

另外團體白文鳥的百白透露曾在二手市集碰壁，買到一件帥氣牛仔外套，滿意之餘手摸口袋竟發現有署名的護身符，她以為前衣主可能是去收驚，但一旁的大文卻說：「還是你瞬間嫁人了？」冥婚話題立即提高現場恐怖感，眾來賓飽受驚嚇！更多精彩內容請鎖定TVBS歡樂台4月28日晚間 9點《女人我最大》

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