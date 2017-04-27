現在最夯的時尚派對！ 名媛抱病也要來

百老匯演員及插畫家胡世恩出席AllSaints派對。（AllSaints提供）

〔記者方惠宗／台北報導〕源自英國東倫敦的時尚品牌AllSaints進駐微風廣場G樓，今（27）日舉辦開幕派對，時尚插畫家胡世恩（Lesely）穿著一件AllSaints的珊瑚粉騎士夾克，十分亮眼。她說，這是她當了媽媽之後的第一場派對，還透露昨晚因食物中毒、急診挨針，一度擔心今日無法出席，所幸沒有大礙。

AllSaints慶祝微風廣場店舉行開幕派對，吸引多位不同設計領域的風格型女齊聚。（AllSaints提供）

AllSaints慶祝微風廣場店盛大開幕，派對上還有好幾位來自不同設計領域的女性代表，可見SUNSET創辦人孫怡、momo’s march設計師盧南君、文華花苑總監陳妍嵐、華人時尚攝影先驅陳星伊等，各自以AllSaints穿出自我個性。

AllSaints進駐微風廣場G樓。（AllSaints提供）

胡世恩是中油前董座胡新南的孫女，她不僅是台灣第一位登上百老匯舞台的演員，更以獨到的插畫風格受人關注。

胡世恩於2014年結婚，女兒則剛滿4個月。