（影音）嗆谷阿莫「這才叫二創」 網紅臉書遭圍剿

蕭小M（右）因為台版《你不紅》標題引爆論戰。（合成圖，翻攝自谷阿莫YouTube、蕭小M臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕谷阿莫因「X分鐘看完電影」系列影片挨告侵權，但他親錄影片反擊，主張自己是二次創作。近日同為網路紅人的蕭小M，找來其他6名網紅一起翻唱歌手黃明志的《你不紅》，回擊平時聽到酸民的言論，不過蕭小M分享影片時，點名「谷阿莫」寫道：「這才叫做所謂的二次創作！」引發負面評價。

蕭小M看到聖結石遭到酸民嗆聲，在和黃明志討論後，找來胖虎、老田、放火、聖結石、小A辣和開水小姐一同翻唱《你不紅》，不過蕭小M在分享影片時提到「谷X莫～這才叫做所謂的二次創作！」掀起網友論戰，留言「谷阿莫的事就交由法律裁決還不夠嗎？有必要把自己搞得跟酸民一樣？」、「完全就是一個拿別人的新聞在炒作自己作品的人」、「我不是他粉絲也不是妳粉絲，只是這樣的行為顯得你很...」、「好多谷X莫的玻璃心腦粉來，這影片做了正確的二次創作示範」。

事後，蕭小M臉書將敏感字眼刪除，再貼出公司的聲明書表示，這支影片並非針對或跟風，刪掉「關鍵字」是怕影響其他創作者，而這首歌也只是反擊酸民，至於臉書發文提到關鍵時事，是希望二創議題被大家重視，去了解網路創作者對於二次創作與智慧財產權的正確使用方式。

蕭小M臉書在分享影片時，直接點明谷阿莫，引發論戰。（合成圖，翻攝自蕭小M臉書） 「堅持夢想文創」發出聲明，表示是經過協議才會影射谷阿莫，強調臉書發文不關蕭小M的事。（翻攝自蕭小M臉書）

相關影片：影片取自蕭小M臉書，遭移除請見諒