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金城武男神魅力太強 《喜歡你》捷運廣告被幹走！

2017/04/27 15:57

《喜歡你》金城武頂著高溫穿西裝，還有女粉絲切水果獻給男神。（甲上提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由「男神」金城武與金馬影后周冬雨配對演出的《喜歡你》，今天在台舉辦媒體試片。「霸氣總裁」加上「天真廚娘」的組合獲得不少好評，愛情與美食的結合更讓人口水直流，堪稱金城武近年「好感度最高」的輕鬆喜劇。他在片中散發男神魅力，最近刊登在捷運站的廣告也因此不翼而飛，讓廣告商驚呼「16年來第一次碰到！」

捷運南京復興站刊登的《喜歡你》廣告撕走前模樣。（甲上提供）

金城武在《喜歡你》被譽為是近五年來最帥的造型，彷彿每一幕定格都可以拿來當廣告。光是預告中就有近10套西裝造型，拍攝時男神帥氣模樣更電暈全場，就連周冬雨都坦言，自己只要碰到帥哥就會不敢直視對方的眼睛：「我跟金城武第一次碰面，連跟他握手打招呼都低著頭，他真的很帥。」

男神除了在電影中魅力發威，戲外刊登廣告竟然也讓粉絲情不自禁！片商近期在捷運站刊登高3米、寬1米的長型海報竟然不見蹤影。也因為廣告正好刊在監視攝影機的死角，片商只能自行吸收成本，但重新上廣告還得花上兩萬多元，連廣告承辦人都驚呼：「太扯了！16年來我第一次看到這種廣告被人撕走！」

捷運南京復興站的《喜歡你》廣告已被小偷撕走。（甲上提供）金城武（左）在新片《喜歡你》和周冬雨配對。（甲上提供）

不過這已非金城武首次被人「偷走」，過去就曾發生過人形立牌整座被抱走，店家還得用鐵鍊鎖住防止竊賊上門，甚至《心動》、《武俠》等電影也常有廣告被撕走的情形，但片商也呼籲武粉們冷靜，歡迎大家跟廣告合照，但請不要撕走海報，不然其他粉絲就看不到了。《喜歡你》5月5日在台上映。

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