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《太陽的後裔》一等兵金玟錫 宣布6月襲台會粉絲

2017/04/27 17:06

金玟錫將展開亞洲巡迴粉絲見面會，並在6月25日來台。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導］南韓男星金玟錫因演出《太陽的後裔》中的一等兵「金基範」一角爆紅，後續接演夯劇《Doctors醫生們》、《被告人》表現亮眼，廣受大批粉絲喜愛。他透露，近期正在挑選下部劇本，並宣布將在6月來台舉辦粉絲見面會！

金玟錫去年演出《太陽的後裔》中的一等兵「金基範」爆紅，擄獲大批粉絲的心。（翻攝自金玟錫IG）

金玟錫自2012年出道，去年連續演出《太陽的後裔》、《Doctors醫生們》、《被告人》，3部夯劇都有他的身影，被封「熱作妖精」。而他在劇中的呆萌模樣和精湛演技廣獲好評，吸引大批粉絲喜愛，他坦言因為連續和多名資深大咖合作，讓他從中學習到很多，並直呼自己非常幸運，相當謙虛。

《被告人》日前播畢，近期金玟錫正在挑選下部接演的戲劇作品，此外，他也宣布將展開亞洲巡迴粉絲見面會，並預計在6月25日來台會粉絲，接下來飛往日本，詳細資訊則將由主辦單位avex愛貝克思公布。

金玟錫去年演出《太陽的後裔》、《Doctors醫生們》、《被告人》三部夯劇，人氣飆漲。（翻攝自網路）

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