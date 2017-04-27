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（影音）虧林志玲耍心機 小S：我他X的先請大家！

2017/04/27 15:41

小S虧林志玲耍心機請喝咖啡，直說「他X的比她先請」。（擷取自YouTube）

〔記者許世穎／綜合報導〕蔡康永首部執導電影《吃吃的愛》找來「小S」徐熙娣與宿敵林志玲演出，兩人戲裡戲外較勁意味濃厚。小S笑說兩人第一天拍對手戲，林志玲一定會「耍心機」請大家喝咖啡，「我就他X的比她先請一天！」而由於兩人及蔡康永的好友眾多，幾乎每天都有不同藝人送上食物來探班，堪稱全台最飽劇組，天天都有「吃吃的愛」。

小S的姊妹們特地送上行動咖啡車，讓她超有面子。（凱擘提供）

《吃吃的愛》拍攝期間小S超好人緣，某天午間休息時，拍攝現場門外突然停了台可愛的行動咖啡車，只見小S一臉得意地站在車子旁邊，原來是她的姊妹淘大S、吳佩慈、范瑋琪、Makiyo一起送上「加油應援咖啡車」，讓導演蔡康永看到都感嘆：「好強噢！」更讓小S驕傲地說：「我的好姊妹們都沒在開玩笑的。」還叫林志玲出來看，讓她當場手捂著臉喊：「完全大輸。」

五月天也為《吃吃的愛》加油。（凱擘提供）

另一天小S請劇組吃她很喜歡的甜不辣，林志玲也不服輸地請大家吃菠蘿油和港式奶茶，接二連三的美食轟炸，讓劇組工作人員都心滿意足地在片場用心工作。兩人更宛如「嗆」上癮，導演蔡康永有天在劇組宣布「美麗的S」請大家喝咖啡，更說：「手機裡有林志玲照片的人不可以領噢。」

有趣的是換林志玲送大家奶茶，小S便一臉嫌棄地說：「林志玲只會請一些咖啡、奶茶啊這些東西，真沒意思。」不過林志玲早已習慣，更說：「哪天S不嗆我了我反而不喜歡了！」《吃吃的愛》5月27日在台上映。

《吃吃的愛》小S大方慰勞喝咖啡：（影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

《吃吃的愛》兩大女神片場交鋒：（影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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