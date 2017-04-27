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馬幼興曝鹹濕簡訊 控唐少萱找大哥「喬事」

2017/04/27 19:08

馬幼興昨晚開記者會，淚訴事發近一年無工作，生活也大受影響。（記者胡舜翔攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人馬幼興去年遭同劇演員唐少萱誣陷性侵，造成馬幼興形象受挫，淚訴「連女兒都不理我」，生活也陷入零收入困境，昨晚他接受老東家三立訪問，指控唐少萱從頭到尾都在設局陷害他。

馬幼興稱唐少萱為了挽回前男友，不斷佈局陷害他。（擷取自《54新觀點》YouTube）

馬幼興在節目《54新觀點》透露，唐少萱劈腿被家境富裕的小王發現後遭小王甩了，為了挽回小王因此一連串設局陷害馬幼興，兩人交往期間曾在發生關係後的隔兩天，一起參加飯局，席間唐少萱不斷幫馬幼興擋酒，因此喝掛在廁所待了近20分鐘，身為男友的馬幼興當時還過意不去，後來才知是被設局。

馬幼興稱唐少萱自導自演廁所醉酒，事前先是向室友報怨自己被強迫去飯局陪酒，當天便在廁所打電話給小王哭訴求救，「跟小王說被我灌酒，不知要對她幹嘛」，飯局結束後扯謊說媽媽來接她，其實是小王來接她，唐少萱還在小王面前演戲，聲淚俱下控訴日前沒有接到小王電話，全是因為當時正遭到馬幼興性侵，哭訴完後隔天就跑去驗傷，控告馬幼興施暴強行破處。

馬幼興公開和唐少萱的往來訊息。（擷取自《54新觀點》YouTube）

馬幼興在節目中秀出兩人鹹濕訊息，「拜託內褲也不要洗」、「踩完背又要被蹂躪了」等，證明兩人曾經關係親暱，還透露唐少萱知道馬幼興想遞狀告她誣告後，找來地方有力人士和演藝圈資深大哥「喬事」，希望兩人庭外和解，但馬幼興沒有得到大哥承諾之後會開記者會還給他清白，在和律師討論過後，決定堅持告唐子萱到底。

馬幼興爆唐少萱為了挽回前男友一連串自導自演的戲碼。（擷取自《54新觀點》YouTube）

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