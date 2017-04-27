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月經來也不放過！AV女優730天連續性交破紀錄

2017/04/27 13:45

26歲的AV女優小西悠表示，自己理想中的性愛就是「每天做」。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕26歲的AV女優小西悠自爆連續2年、730天，包括生理期在內，每天都不停地在做愛！甚至大膽表示，自己理想中的性愛就是「每天做」。

根據AV達人一劍浣春秋在網站《PLAY NO.1》報導，過去不少片商為了替女優宣傳，都會從強調女優的「性經驗」下手，包括早期的冰高小夜號稱是「500人斬」，進化到北島玲的2000人斬，甚至出現了「2萬人斬」櫻井步！雖然櫻井步出道前曾在風俗界賺皮肉錢，但以她26歲的年紀計算，這個數字仍讓一劍浣春秋直呼太誇張，除了「2萬人斬」必須「天天做」，甚至還得和不同的人做，加上以常理判斷，究竟會有多少人一個個計算自己做過幾次？替號稱擁有「2萬人斬」經驗的櫻井步，打了個問號。

由於「2萬人斬」的數字實在太可怕，所以現在AV女優力拚的新紀錄，已經不再是和多少人發生關係，而是最長可以連續性交幾天，而這次締造新紀錄的則是26歲的小西悠。近期猛發片的小西悠受訪時透露，曾經連續2年、730天不停性交，就連生理期都會硬「闖紅燈」，至於是真是假，外界則無從得知。

小西悠受訪時自爆連續2年、730天不停做愛。（翻攝自網路）

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