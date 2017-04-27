限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

《沉默的羔羊》導演病逝 影后茱蒂福斯特心痛失去人生導師

2017/04/27 12:34

強納森戴米（左起）、茱蒂佛斯特、安東尼霍普金斯當年以《沉默的羔羊》勇奪小金人。（翻攝自IMDB）〔記者許世穎／綜合報導〕電影《沉默的羔羊》導演強納森戴米（Jonathan Demme），於美國時間26日上午因食道癌及心臟病併發症過世，享壽73歲。消息一出包括安東尼霍普金斯、湯姆漢克、朱蒂佛斯特等曾和他合作過的影帝后都表示哀悼。

強納森戴米1991年執導的《沉默的羔羊》是他生涯高峰，該片於1992年奧斯卡拿下包括最佳影片、導演、男主角、女主角、改編劇本5項大獎，也是奧斯卡史上唯三部「大滿貫」電影之一，並讓安東尼霍普金斯與茱蒂福斯特雙雙稱帝封后。兩年後他再執導湯姆漢克與丹佐華盛頓主演的《費城》，又讓湯姆漢克首度獲得奧斯卡影帝肯定。

湯姆漢克當年以強納森戴米執導的《費城》，首度拿下奧斯卡影帝。（翻攝自IMDB）茱蒂福斯特表示，為失去一位朋友、導師而感到心碎，「強納森是如此獨特及充滿活力，在他身邊要創造颶風般的能量才能跟上他。他和他的喜劇作品一樣古怪有趣，同時也和他的劇情片一樣充滿內涵，他更永不休停止的支持充滿創意的人、熱愛音樂與藝術，至始至終都會是一個典範，備受愛戴，我真的很愛他。」

安東尼霍普金斯也對強納森的離世感到震驚及悲傷，「他是我所見最出色的人之一，一位充滿正面能量、非常友善的人。和他相處的每一天都令人雀躍。我向他的家人表示深切慰問。」湯姆漢克則說：「強納森讓我們了解，一個人的心胸可以如此寬廣，這影響了我們生存與生活的方式，他是人類的典範。」

推薦新聞
女星劈腿栽贓性侵 下場是.... 女星劈腿栽贓性侵 下場是....
2017/04/27 06:00
馬幼興舊愛陳珮騏力挺 怒轟唐女：怎能夜夜安眠 馬幼興舊愛陳珮騏力挺 怒轟唐女：怎能夜夜安眠
2017/04/27 06:52
張國榮摯愛唐鶴德 58歲現在長這樣 張國榮摯愛唐鶴德 58歲現在長這樣
2017/04/27 08:12
千年一遇美少女發福走鐘 腦粉護航如「火上加油」 千年一遇美少女發福走鐘 腦粉護航如「火上加油」
2017/04/27 07:33
被拍到夜開賓利載港妹 吳宗憲這麼說… 被拍到夜開賓利載港妹 吳宗憲這麼說…
2017/04/27 08:05
清白! 馬幼興性侵案因為xx大逆轉 清白! 馬幼興性侵案因為xx大逆轉
2017/04/27 06:00
谷阿莫「二次創作」版權爭議 美商為何沒回應？ 谷阿莫「二次創作」版權爭議 美商為何沒回應？
2017/04/27 07:34
3晚睡掉174萬！孔劉來台下榻處 他們也住過 3晚睡掉174萬！孔劉來台下榻處 他們也住過
2017/04/27 09:19
吳宗憲開Sandy送的賓利 夜載港妞逞肉慾 吳宗憲開Sandy送的賓利 夜載港妞逞肉慾
2017/04/27 08:19
Line鹹濕對話 馬幼興洗刷性侵救命符 Line鹹濕對話 馬幼興洗刷性侵救命符
2017/04/27 06:00
不知Krystal黃禮服深意 郎祖筠批「隨便」窘道歉 不知Krystal黃禮服深意 郎祖筠批「隨便」窘道歉
2017/04/27 12:00
資深豔星燒炭獲救 悲泣「為何讓我活」 資深豔星燒炭獲救 悲泣「為何讓我活」
2017/04/27 10:36
（影音）艾瑪華森遇上無良老闆 直播私生活出賣隱私 （影音）艾瑪華森遇上無良老闆 直播私生活出賣隱私
2017/04/27 07:21
偷吃王寶強妻 「小王」被爆買豪宅過爽日子 偷吃王寶強妻 「小王」被爆買豪宅過爽日子
2017/04/27 10:39
《通靈》索非亞自嘆不如娼妓 鐵口直斷知名企業家死訊 《通靈》索非亞自嘆不如娼妓 鐵口直斷知名企業家死訊
2017/04/27 12:30
蛇精下巴外星眼 「二次元美少女」撞臉嗶啵網友閃尿 蛇精下巴外星眼 「二次元美少女」撞臉嗶啵網友閃尿
2017/04/27 11:41
「華夫人」星二代神基因 網路瘋傳肌肉帥哥 「華夫人」星二代神基因 網路瘋傳肌肉帥哥
2017/04/27 06:34
半百海灘波神 爆乳賣內衣辣翻 半百海灘波神 爆乳賣內衣辣翻
2017/04/27 09:48
中國名嘴吃屎預備備！謝霆鋒閃照駁分手 中國名嘴吃屎預備備！謝霆鋒閃照駁分手
2017/04/27 12:43
名嘴憂斷手斷腳 主持人安慰「來講被砍經過」 名嘴憂斷手斷腳 主持人安慰「來講被砍經過」
2017/04/27 11:44
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.