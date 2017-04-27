《沉默的羔羊》導演病逝 影后茱蒂福斯特心痛失去人生導師

強納森戴米（左起）、茱蒂佛斯特、安東尼霍普金斯當年以《沉默的羔羊》勇奪小金人。（翻攝自IMDB）〔記者許世穎／綜合報導〕電影《沉默的羔羊》導演強納森戴米（Jonathan Demme），於美國時間26日上午因食道癌及心臟病併發症過世，享壽73歲。消息一出包括安東尼霍普金斯、湯姆漢克、朱蒂佛斯特等曾和他合作過的影帝后都表示哀悼。

強納森戴米1991年執導的《沉默的羔羊》是他生涯高峰，該片於1992年奧斯卡拿下包括最佳影片、導演、男主角、女主角、改編劇本5項大獎，也是奧斯卡史上唯三部「大滿貫」電影之一，並讓安東尼霍普金斯與茱蒂福斯特雙雙稱帝封后。兩年後他再執導湯姆漢克與丹佐華盛頓主演的《費城》，又讓湯姆漢克首度獲得奧斯卡影帝肯定。

湯姆漢克當年以強納森戴米執導的《費城》，首度拿下奧斯卡影帝。（翻攝自IMDB）茱蒂福斯特表示，為失去一位朋友、導師而感到心碎，「強納森是如此獨特及充滿活力，在他身邊要創造颶風般的能量才能跟上他。他和他的喜劇作品一樣古怪有趣，同時也和他的劇情片一樣充滿內涵，他更永不休停止的支持充滿創意的人、熱愛音樂與藝術，至始至終都會是一個典範，備受愛戴，我真的很愛他。」

安東尼霍普金斯也對強納森的離世感到震驚及悲傷，「他是我所見最出色的人之一，一位充滿正面能量、非常友善的人。和他相處的每一天都令人雀躍。我向他的家人表示深切慰問。」湯姆漢克則說：「強納森讓我們了解，一個人的心胸可以如此寬廣，這影響了我們生存與生活的方式，他是人類的典範。」