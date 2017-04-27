限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

山下智久搭小黃煲愛 緊靠石原聰美上半身失蹤

2017/04/27 13:17

山下智久（右）和石原聰美（左）感情穩定。（翻攝自日網）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本32歲傑尼斯男星山下智久，和人氣女星石原聰美前年在電視劇《朝5晚9》中結緣，假戲真做譜出戀曲，去年5月戀情曝光，雖2人從未正面承認，但多次被拍到約會，山下也曾被拍到夜宿石原香閨，去年還傳出閃婚，因此被外界認定穩定交往中，本月9日山下智久過32歲生日，2人也被目擊黏TT一起度過，一起從男方家中出來，一起搭上計程車到原宿約會。

32歲男神山下智久（右）和小2歲的石原聰美（左）十分登對。（翻攝自日網）

據《女性SEVEN》報導，本月9日山下智久被目擊現身東京的高級大廈住處外，怕引人注目，警戒的用上衣遮住頭臉，而石原也一樣包緊緊跟在後頭，迅速搭上計程車，2人一上車山下就立刻靠著女方躺下身子，車外無法看到他，隨後就消失在靠近原宿車站的鬧街，山下智久的新劇《真命天菜》正熱播中，另一部電視劇《空中急診英雄3》也將在7月上檔，但他忙軋戲仍不忘和女友約會，濃情蜜意令人稱羨。

日前小倆口被目擊從男方住處一起出門約會。（翻攝自日網）

相關新聞

推薦新聞
馬幼興舊愛陳珮騏力挺 怒轟唐女：怎能夜夜安眠 馬幼興舊愛陳珮騏力挺 怒轟唐女：怎能夜夜安眠
2017/04/27 06:52
張國榮摯愛唐鶴德 58歲現在長這樣 張國榮摯愛唐鶴德 58歲現在長這樣
2017/04/27 08:12
千年一遇美少女發福走鐘 腦粉護航如「火上加油」 千年一遇美少女發福走鐘 腦粉護航如「火上加油」
2017/04/27 07:33
清白! 馬幼興性侵案因為xx大逆轉 清白! 馬幼興性侵案因為xx大逆轉
2017/04/27 06:00
「童顏巨乳」始祖星野亞希 40歲美到發泡 「童顏巨乳」始祖星野亞希 40歲美到發泡
2017/04/27 07:45
谷阿莫「二次創作」版權爭議 美商為何沒回應？ 谷阿莫「二次創作」版權爭議 美商為何沒回應？
2017/04/27 07:34
奶茶妹94狂！聚會請來美國半個時尚圈 奶茶妹94狂！聚會請來美國半個時尚圈
2017/04/27 10:56
3晚睡掉174萬！孔劉來台下榻處 他們也住過 3晚睡掉174萬！孔劉來台下榻處 他們也住過
2017/04/27 09:19
吳宗憲開Sandy送的賓利 夜載港妞逞肉慾 吳宗憲開Sandy送的賓利 夜載港妞逞肉慾
2017/04/27 08:19
不知Krystal黃禮服深意 郎祖筠批「隨便」窘道歉 不知Krystal黃禮服深意 郎祖筠批「隨便」窘道歉
2017/04/27 12:00
木村長女讀名校 靜香栽培有一套 木村長女讀名校 靜香栽培有一套
2017/04/27 06:00
《蜜桃成熟時》童星長大泰國解放 粉色比基尼鄉民求高清 《蜜桃成熟時》童星長大泰國解放 粉色比基尼鄉民求高清
2017/04/27 07:25
偷吃王寶強妻 「小王」被爆買豪宅過爽日子 偷吃王寶強妻 「小王」被爆買豪宅過爽日子
2017/04/27 10:39
《通靈》索非亞自嘆不如娼妓 鐵口直斷知名企業家死訊 《通靈》索非亞自嘆不如娼妓 鐵口直斷知名企業家死訊
2017/04/27 12:30
蛇精下巴外星眼 「二次元美少女」撞臉嗶啵網友閃尿 蛇精下巴外星眼 「二次元美少女」撞臉嗶啵網友閃尿
2017/04/27 11:41
道具藥變真的！女星拍片險喪命 疑被下令封口 道具藥變真的！女星拍片險喪命 疑被下令封口
2017/04/27 07:14
「華夫人」星二代神基因 網路瘋傳肌肉帥哥 「華夫人」星二代神基因 網路瘋傳肌肉帥哥
2017/04/27 06:34
台北愛樂澳門演出遭撤 損失近百萬 台北愛樂澳門演出遭撤 損失近百萬
2017/04/27 09:35
名嘴憂斷手斷腳 主持人安慰「來講被砍經過」 名嘴憂斷手斷腳 主持人安慰「來講被砍經過」
2017/04/27 11:44
吳宗憲憑這兩點看上斯亞 發片預算無上限 吳宗憲憑這兩點看上斯亞 發片預算無上限
2017/04/27 10:45
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.