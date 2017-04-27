山下智久搭小黃煲愛 緊靠石原聰美上半身失蹤
2017/04/27 13:17
〔娛樂頻道／綜合報導〕日本32歲傑尼斯男星山下智久，和人氣女星石原聰美前年在電視劇《朝5晚9》中結緣，假戲真做譜出戀曲，去年5月戀情曝光，雖2人從未正面承認，但多次被拍到約會，山下也曾被拍到夜宿石原香閨，去年還傳出閃婚，因此被外界認定穩定交往中，本月9日山下智久過32歲生日，2人也被目擊黏TT一起度過，一起從男方家中出來，一起搭上計程車到原宿約會。
32歲男神山下智久（右）和小2歲的石原聰美（左）十分登對。（翻攝自日網）
據《女性SEVEN》報導，本月9日山下智久被目擊現身東京的高級大廈住處外，怕引人注目，警戒的用上衣遮住頭臉，而石原也一樣包緊緊跟在後頭，迅速搭上計程車，2人一上車山下就立刻靠著女方躺下身子，車外無法看到他，隨後就消失在靠近原宿車站的鬧街，山下智久的新劇《真命天菜》正熱播中，另一部電視劇《空中急診英雄3》也將在7月上檔，但他忙軋戲仍不忘和女友約會，濃情蜜意令人稱羨。
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