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不知Krystal黃禮服深意 郎祖筠批「隨便」窘道歉

2017/04/27 12:00

安心亞（左）和Krystal本月16日在新加坡出席「2017紅星大獎」擔任頒獎人。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女星Krystal（鄭秀晶）與安心亞16日一同出席新加坡紅星大獎，同樣出席活動的郎祖筠，對比兩人服裝後在臉書上批評Krystal服裝不得體：「沒把主辦方放在眼裡。」而她也大讚安心亞的穿著「性感高雅」，不過她得這翻評論也引起廣大的Krystal粉絲不滿，之後便刪文道歉處理。

郎祖筠批Krystal穿著隨便。（翻攝自臉書）

16日Krystal穿上一身鮮黃禮服出席活動，沒想到卻被郎祖筠批評隨便，讓不少Krystal粉絲都忍不住替偶像解釋，是因為當天適逢「世越號沉船事件」3周年，黃色禮服象徵黃絲帶以悼念逝者。對此，郎祖筠今天發文道歉：「對於沈船事件不甚了解，以至在評論上對鄭小姐的專業形象造成傷害，我-郎祖筠本人，鄭重道歉。」

郎祖筠道歉全文。（翻攝自臉書）

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