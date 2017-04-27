跌破眼鏡！五月天接力賽紅唇啾咪收場

瑪莎（左）生日，激出五月天團員一連串搞笑祝福。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天每次在演唱會上的逗趣「練肖話」時間，總把歌迷逗得好樂，這次透過幫瑪莎祝賀生日快樂的「接力賽」，也再次看到團員的「功力」。

雖然瑪莎生日都過了3天，但是還讓歌迷津津樂道，是因為難得有機會看到五月天團員以生日為主題，激出一連串搞笑內容。

在瑪莎痴痴等待下，鼓手冠佑終於「壓軸」對瑪莎獻上生日祝福：「40歲了，成熟點，也該早點睡嘍，我最多只能做到這樣了～生日快樂！」驚人的是，冠佑附上自己「紅唇啾咪」照表達祝福，嚇壞瑪莎。

冠佑獻上嘟嘴啾咪照，害瑪莎跌破眼鏡。（翻攝自臉書）

看到冠佑啾咪照，瑪莎說：「人家收集到七顆龍珠，神龍會出現，我收集到所有團員的祝福，居然出現這種東西，實驗證明，五月天團員不喜歡過生日是正確的（以後不敢敲碗了，把我破掉的眼鏡還我就好）。」瑪莎還嚇說：「我到底看了什麼，不能只有我看到，自以為是藍色大門，結果是七月怪談。」

歌迷忍不住想起之前在演唱會上，阿信跟冠佑和瑪莎說﹕「我要你們深情對唱！」而冠佑接話對瑪莎說：「坦白說接下來這一段歌詞有點難，我可以唱，但你轉過去，我會覺得很像嗆聲！你背影OK。」當時瑪莎回應：「你連腿我都不OK！我背影你還OK！」阿信竟說：「好來，你們兩個，多元成家！」這段內容逗得全場大笑。