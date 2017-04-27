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資深豔星燒炭獲救 悲泣「為何讓我活」

2017/04/27 10:36

石中玉靠好友不離不棄才走出困境，她現在當志工，為公益服務，生活逐漸有了重心。（記者胡舜翔攝）

〔記者曾德蓉／台北報導〕資深豔星石中玉7年前事業陷入低潮，又走不出喪母之痛，在雙重打擊下選擇燒炭自殺，最後及時獲救，她反而哭著埋怨家人「為什麼要把我救回來」；之後她不再嘗試尋短，但憂鬱症與人群恐慌症時刻發作，最嚴重的那段時期，她每晚入睡前，都祈求自己隔天別再醒來。

石中玉過去被封為「小崔苔菁」，在秀場時代，一天收入18萬，一個月就能賺進一棟透天厝，但她1人養全家10人，錢都交給媽媽，又出資讓兄弟姊妹做生意，卻一個一個賠，任她再會賺也賠個精光；秀場沒落後，她頓失舞台與收入，媽媽又因病離世，加上女兒住在歐洲，與她關係疏離，沒有親情依靠，讓她憂鬱症與人群恐慌症齊發，長達6、7年時間拒絕出門。

她在接受本報專訪時回憶，當時不願出門，也拒絕跟朋友往來，「那陣子陷入非常深度的憂鬱，也很怕出門，人家一看到我，就會問我『妳媽媽好不好』，我一被問到媽媽，眼淚就掉下來了。」但她整天關在家裡，竟忙著計畫自殺，到了「執行」那天，她先打越洋電話交代完女兒銀行帳戶與保險箱密碼，就將車開到空地，在車內燒炭。

幸好女兒機警，通知家人全員出動找她，石中玉才得以獲救，「當我醒來就在加護病房裏面，但我活著有什麼意思，我哭著問『為什麼要把我救回來』，之後的日子只是更難過，每天晚上都希望我這樣一睡，明天不要醒來，結果第二天眼睛睜開，唉，我怎麼又醒了？」

後來石中玉得以走出困境，全靠好友不離不棄，轉介她唱歌廳秀、紅包場，有了舞台，與此同時，老友巴戈成立「台灣優質生命協會」，也找她當志工，為公益服務，讓她生活逐漸有了重心，她現在回想當時尋短，自認「傻了」，「現在也不要求什麼，只要平安、健康，過一天我就賺一天了」。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。☆

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