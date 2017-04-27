奶茶妹94狂！聚會請來美國半個時尚圈

奶茶妹（左）同框艾瑞絲愛普菲爾。（翻攝自Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國網路紅人章澤天2010年因拿著一杯奶茶的照片在網路上瘋傳，清新脫俗氣質讓她一夕成名，去年為大15歲的千億CEO劉強東產女，從「千億少婦」升格「千億人母」，行事作風低調的她，昨曝光聚會大合照，驚人嘉賓陣容，宛如請來美國半個時尚圈人士，讓不少人感嘆「真的是人生贏家」。

奶茶妹向眾人舉杯敬酒。（翻攝自微博）

奶茶妹近日舉行盛大晚宴，昨在Instagram分享花絮照，獲邀出席的嘉賓皆大有來頭，幾乎都是國際知名品牌高層，就連時尚達人艾瑞絲愛普菲爾也是坐上賓，95歲的她風采依舊，成為當天最大亮點。

奶茶妹（中）舉行宴會，邀請時尚圈多位重

要大咖出席。（翻攝自Instagram）

曝光的大合照中，奶茶妹站在人群中央，台風穩健，臉上露出無比自信，舉杯敬酒的架式，相當有女主人的風範，被網軍大讚「事實證明嫁入豪門不止是靠顏值」、「集美貌才華幸運於一身」、「小小年紀，了不起」，但也有人酸「看來美國時尚圈權貴們都認錢」、「請的都是老人，什麼主題？」、「不是靠妳老公，靠誰」。

奶茶妹（左2）交友圈廣闊。（翻攝自微博）