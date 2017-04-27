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3影后動人情誼！布麗拉森靠她們走出黑暗

2017/04/27 11:20

艾瑪史東（左）曾在布麗拉森（右）低潮時，寫email鼓勵她，從此2人成為好友。（翻攝自網路）〔娛樂頻道／綜合報導﹞27歲好萊塢女星布麗拉森，前年以《不存在的房間》奪下奧斯卡影后殊榮，近日她為雜誌《浮華世界》拍攝5月號封面，受訪時坦言，一夕爆紅讓她很不適應，曾因大量的電影宣傳和曝光感到不舒服，常常心情低落並感到非常寂寞，對於在宣傳時不斷談論自己感到無所適從，不過她現在已能很好的適應鎂光燈了，這一切都要感謝另外2位金獎影后，分別為艾瑪史東和「小珍妮佛」珍妮佛勞倫斯。

小珍妮佛（右）看完《不存在的房間》傳訊給布麗拉森，2人因此開始聊天而成為好友。（翻攝自網路）布麗拉森透露艾瑪史東曾在她低潮時，寫Email給她，小珍妮佛則是觀賞她的作品《不存在的房間》後，傳簡訊給她，並大讚她詮釋得非常出色，2人開始聊天而逐漸成為好友，她也同時結識了艾美舒默等女星並越來越親近。因她從6歲開始在家自學，幾乎沒有什麼同儕朋友，但這些人一一走進她的生命，可以和這些朋友討論生活中的一切，讓她感到非常愉快，她說：「她們拯救了我的生命！」

今年艾瑪史東憑《樂來樂愛你》獲得奧斯卡影后，布麗拉森感動的在後台擁抱她，還在IG寫下：「有什麼事會比自己得獎更開心？那就是看著朋友拿獎。」新生代影后們的友誼令人動容。

 

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