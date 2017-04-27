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女裝扮上癮！男神綁馬尾美美der

2017/04/27 10:21

劉以豪（中）揪中國演員婁茗森（右）、鍾駿勝（左）扮女裝。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕新生代男星劉以豪陽光笑容和帥氣外型，吸引無數女粉絲追隨，沒想到他扮起女裝也是美得不要不要的，個性愛搞怪的他，昨曬出一系列自拍照，照片中，他帶著雙馬尾的假髮，還化上艷濃妝，男扮女裝對著鏡頭搔首弄姿擺pose，還用手托腮擺出甜美表情喊話：「不要跟我比漂亮。」粉絲看了忍不住笑虧：「豪姐出現了！」也不忘讚他很可愛。

劉以豪玩心大起，戴起假髮扮女裝，搞笑喊話：「不要跟我比漂亮！」（翻攝自臉書）

劉以豪昨揪演出《飛魚高校生》走紅的黃宏軒、中國演員婁茗森、鍾駿勝一起扮女裝，分別戴上紫色和粉紅色假髮，一起擺出性感挑逗的pose說：「啾咪，亡美們。」搞笑畫面笑翻粉絲，雖然大男生們手臂超壯，畫面其實超違和，但粉絲仍配合的大讚他們超正，之前劉以豪也曾化上粉色春妝，穿上女性襯衫變女生，還搞笑向郭雪芙下戰帖說：「讓讓，新女神來了！」扮女裝樂此不疲。

《飛魚高校生》走紅的黃宏軒（中）也參一咖，笑翻粉絲。（翻攝自IG）

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