女裝扮上癮！男神綁馬尾美美der
2017/04/27 10:21
劉以豪（中）揪中國演員婁茗森（右）、鍾駿勝（左）扮女裝。（翻攝自IG）
〔娛樂頻道／綜合報導〕新生代男星劉以豪陽光笑容和帥氣外型，吸引無數女粉絲追隨，沒想到他扮起女裝也是美得不要不要的，個性愛搞怪的他，昨曬出一系列自拍照，照片中，他帶著雙馬尾的假髮，還化上艷濃妝，男扮女裝對著鏡頭搔首弄姿擺pose，還用手托腮擺出甜美表情喊話：「不要跟我比漂亮。」粉絲看了忍不住笑虧：「豪姐出現了！」也不忘讚他很可愛。
劉以豪玩心大起，戴起假髮扮女裝，搞笑喊話：「不要跟我比漂亮！」（翻攝自臉書）
劉以豪昨揪演出《飛魚高校生》走紅的黃宏軒、中國演員婁茗森、鍾駿勝一起扮女裝，分別戴上紫色和粉紅色假髮，一起擺出性感挑逗的pose說：「啾咪，亡美們。」搞笑畫面笑翻粉絲，雖然大男生們手臂超壯，畫面其實超違和，但粉絲仍配合的大讚他們超正，之前劉以豪也曾化上粉色春妝，穿上女性襯衫變女生，還搞笑向郭雪芙下戰帖說：「讓讓，新女神來了！」扮女裝樂此不疲。
《飛魚高校生》走紅的黃宏軒（中）也參一咖，笑翻粉絲。（翻攝自IG）
相關新聞
- 國民男友劉以豪愛面子 故意做這件事
- 劉以豪太操驚見血尿 用這句話安撫粉絲
- 這樣吃有望回到嬰兒肌！
- 劉以豪成人氣一哥 戀愛沒譜單身5年
- 劉以豪血尿奔醫院！人氣一哥全身病
- 新發現！關心身體健康好簡單
- （影音）劉以豪蠟燭耍浪漫 女友驚喜變驚嚇
- 劉以豪預約33歲結婚 野獸派求婚超激情
- 劉以豪好想脫 歌迷最想看他穿…
- 劉以豪壁咚李千娜 導演偷加料 羨慕辛龍中樂透 許願竟成過去式
- （影音）從影最大尺度 劉以豪自爆藉酒壯膽
- 鬼鬼心中周湯豪無人能敵 他心碎喊「燒毀」
- 就是要拿錢？ 國片傳冒名導演詐領輔導金 苦主有口難言
- 隱藏版親戚！謝承均和劉以豪竟是表兄弟
- 「雙豪」合體 溫昇豪、劉以豪初登小巨蛋開唱
- 溫昇豪、劉以豪雙帥換臉 被大讚超像雙胞胎
- 團長劉以豪爆紅 輕晨電小英：助力、阻力各半
- 劉以豪李懿不來電 林彥君怒吼太浪費
- 鬼鬼「太久沒碰男人」 讚他雙唇像枕頭
- 鬼鬼太久沒碰男人 把劉以豪當寢具
- 輕晨電吐槽 劉以豪囉嗦像大叔
- 劉以豪「輕晨電」比長短 團員竟想「加工」
推薦新聞