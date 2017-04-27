張小燕重返綜藝戰場 喀嚓豬哥亮4年節目

張小燕（右）6月將跟阿Ken（左）攜手主持中視新節目。（翻攝臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕演藝圈老大姐張小燕，6月將攜手阿Ken在中視主持大型歌唱綜藝節目《K歌大明星》，節目時間就選在周六的黃金時段，確定取代過去4年不斷重播的豬哥亮舊作《萬秀豬王》，這也是張小燕睽違25年，再度回歸中視主持節目。

《聯合報》報導，據中視透露，這是繼1992年張小燕主持《娛樂星聞小燕有約》後再次合作，節目主打全新的歌唱節目型態，只要透過inLive App就能與觀眾有收視互動的火花，觀眾日後更有機會到節目中，和偶像歌手現場對唱。對此，張小燕的徒弟黃子佼也大讚師父：「這年頭做節目非常辛苦，看師父這麼賣力，真覺得她很了不起。」