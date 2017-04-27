限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

吳宗憲開Sandy送的賓利 夜載港妞逞肉慾

2017/04/27 08:19

吳宗憲前晚被目擊開1500萬賓利房車夜載港妞趴趴走。（記者鍾智凱攝）〔娛樂頻道／綜合報導〕綜藝天王吳宗憲又有新桃花？近日被目擊開著女兒Sandy吳姍儒送他的生日禮物賓利房車，載著1名氣質輕熟女，對方一頭長髮、身材修長，目測約30歲，氣質不凡相當引起注意，不過吳宗憲否認2人有特殊關係，忙解釋說：「她是香港的朋友，特地飛過來看我直播，我是淘寶網全球購第一個買手，她公司是獨立的，來跟我談商品。」透露對方一下飛機，他就載她到棚內看直播，結束後帶她去跟辛龍、金剛吃涮牛鍋。

據《蘋果日報》報導，吳宗憲前天被爆在東區錄直播節目《憲在出發》時，棚內出現1名身穿皮外套的高挑輕熟女，後來還跟著吳宗憲進他的專屬休息室，憲哥結束錄影後，穿著寬鬆休閒嘻哈裝走向停在華視門口的賓利房車，坐上駕駛座後，女方也跟著上車並坐在副駕駛座，和他一起離開，憲哥昨被問到女方身分，表示是香港的朋友名，是商場女強人，英文名叫Kimmy，雙方即將有合作，強調：「我是很正經、很無聊的一個人，比宅男還宅的，這一次真的沒有東西啦！」

相關新聞

推薦新聞
女星劈腿栽贓性侵 下場是.... 女星劈腿栽贓性侵 下場是....
2017/04/27 06:00
馬幼興舊愛陳珮騏力挺 怒轟唐女：怎能夜夜安眠 馬幼興舊愛陳珮騏力挺 怒轟唐女：怎能夜夜安眠
2017/04/27 06:52
清白! 馬幼興性侵案因為xx大逆轉 清白! 馬幼興性侵案因為xx大逆轉
2017/04/27 06:00
千年一遇美少女發福走鐘 腦粉護航如「火上加油」 千年一遇美少女發福走鐘 腦粉護航如「火上加油」
2017/04/27 07:33
張國榮摯愛唐鶴德 58歲現在長這樣 張國榮摯愛唐鶴德 58歲現在長這樣
2017/04/27 08:12
「童顏巨乳」始祖星野亞希 40歲美到發泡 「童顏巨乳」始祖星野亞希 40歲美到發泡
2017/04/27 07:45
被拍到夜開賓利載港妹 吳宗憲這麼說… 被拍到夜開賓利載港妹 吳宗憲這麼說…
2017/04/27 08:05
谷阿莫「二次創作」版權爭議 美商為何沒回應？ 谷阿莫「二次創作」版權爭議 美商為何沒回應？
2017/04/27 07:34
《蜜桃成熟時》童星長大泰國解放 粉色比基尼鄉民求高清 《蜜桃成熟時》童星長大泰國解放 粉色比基尼鄉民求高清
2017/04/27 07:25
花540元 竟能和三上悠亞「面對面」愛愛？ 花540元 竟能和三上悠亞「面對面」愛愛？
2017/04/27 07:09
木村長女讀名校 靜香栽培有一套 木村長女讀名校 靜香栽培有一套
2017/04/27 06:00
《沈默的羔羊》導演抗癌7年過世 享壽73歲 《沈默的羔羊》導演抗癌7年過世 享壽73歲
2017/04/26 23:32
風流男星誤闖女校 大肌肌誘學生床戰 風流男星誤闖女校 大肌肌誘學生床戰
2017/04/27 07:23
松本潤分手了 AV葵司：現在已沒關係 松本潤分手了 AV葵司：現在已沒關係
2017/04/27 06:00
丹麥男神首度來台開唱 粉絲都有這福利 丹麥男神首度來台開唱 粉絲都有這福利
2017/04/27 07:13
瑪麗蓮夢露香消玉殞凶宅 屋主轉賣開價2.7億 瑪麗蓮夢露香消玉殞凶宅 屋主轉賣開價2.7億
2017/04/27 07:14
劉錚和主播消失女廁 拱抓兔姐出面澄清 劉錚和主播消失女廁 拱抓兔姐出面澄清
2017/04/27 06:00
TTE台北國際觀光博覽會 5/5熱鬧登場 TTE台北國際觀光博覽會 5/5熱鬧登場
2017/04/26 23:26
鍾潔希MV疑走光 堅強不煩心 鍾潔希MV疑走光 堅強不煩心
2017/04/27 06:00
石怡潔帶記者魂出差 北韓慶建軍南韓人安啦 石怡潔帶記者魂出差 北韓慶建軍南韓人安啦
2017/04/27 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.