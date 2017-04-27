吳宗憲開Sandy送的賓利 夜載港妞逞肉慾

吳宗憲前晚被目擊開1500萬賓利房車夜載港妞趴趴走。（記者鍾智凱攝）〔娛樂頻道／綜合報導〕綜藝天王吳宗憲又有新桃花？近日被目擊開著女兒「Sandy」吳姍儒送他的生日禮物賓利房車，載著1名氣質輕熟女，對方一頭長髮、身材修長，目測約30歲，氣質不凡相當引起注意，不過吳宗憲否認2人有特殊關係，忙解釋說：「她是香港的朋友，特地飛過來看我直播，我是淘寶網全球購第一個買手，她公司是獨立的，來跟我談商品。」透露對方一下飛機，他就載她到棚內看直播，結束後帶她去跟辛龍、金剛吃涮牛鍋。

據《蘋果日報》報導，吳宗憲前天被爆在東區錄直播節目《憲在出發》時，棚內出現1名身穿皮外套的高挑輕熟女，後來還跟著吳宗憲進他的專屬休息室，憲哥結束錄影後，穿著寬鬆休閒嘻哈裝走向停在華視門口的賓利房車，坐上駕駛座後，女方也跟著上車並坐在副駕駛座，和他一起離開，憲哥昨被問到女方身分，表示是香港的朋友名，是商場女強人，英文名叫Kimmy，雙方即將有合作，強調：「我是很正經、很無聊的一個人，比宅男還宅的，這一次真的沒有東西啦！」