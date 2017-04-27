3晚睡掉174萬！孔劉來台下榻處 他們也住過
2017/04/27 09:19
〔娛樂頻道／綜合報導〕37歲人氣韓星孔劉29日將在台灣舉行粉絲見面會，出道16年的他首度登寶島，5500張門票光速搶光，不過他個性低調，入境將走VIP通關，據《ETtoday》報導，他不喜人多的地方，因此這次訪台將用餐的餐廳，都先預訂好並砸重金「包場」，粉絲想在見面會的時間之外看到他，恐怕很難，而他這次訪台下榻文華東方酒店，入住每晚58萬台幣的頂級「文華套房」，共10名保鑣隨行護駕。
孔劉入住的文華東方酒店最頂級套房，一晚要價58萬。（台北文華東方酒店提供）
《蘋果日報》報導，孔劉來台將停留4天3夜，下榻處為全台最貴的文華東方酒店，不少大明星來台也都入住於此，包含去年來台開演唱會的天后瑪丹娜、「金鋼狼」休傑克曼，以及韓星宋仲基，另外，黃子佼是這次記者會及見面會的主持人，他昨出席活動時坦言緊張，連作夢都夢到自己掉麥，透露接下主持重任後，這兩周都密集做功課，多補一些孔劉的電視、電影作品，希望不要出錯。
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