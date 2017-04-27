馬幼興舊愛陳珮騏力挺 怒轟唐女：怎能夜夜安眠

馬幼興昨召開記者會回應遭妨害性自主案件。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕43歲本土劇男星馬幼興日前遭女星唐少萱指控性侵，她哭訴「處女被奪走，真的很想死」，沒想到前天案情大逆轉，檢調發現唐少萱是為了掩飾自己劈腿，才誣陷馬幼興。昨他召開記者會聲淚俱下，表示過去1年來飽受輿論攻擊，甚至遭到家人唾棄，一度想要跳樓自殺，前女友陳珮騏也力挺表示心疼。

陳珮騏曾與馬幼興爆緋聞，2人目前維持友好關係，打從唐少萱提告性侵，陳珮騏一直關心案件發展，昨證實唐少萱誣陷馬幼興，陳珮騏怒批唐女：「妳惡意要毀掉一位努力賺錢養家的好人一世清白，就為了要圓妳一個劈腿的謊？！妳怎能夜夜安眠？」

陳珮騏曾與馬幼興交往過。（資料照，記者陳奕全攝）

最後，陳珮騏希望唐女自律、別再找人施壓，「請好好面對自己惡意犯下的滔天大錯」，對於舊愛馬幼興，陳珮騏說：「爸比，真的很開心看到你今天終於可以更進一大步為自己澄清，真的很為你祝福！或許不知道何時才有機會回到演藝圈謀生、工作，但我仍相信，老天一定會為你再開一條康莊大道。你不孤單！你有我們這些親人、好朋友陪著你、支持你、協助你！加油！請別放棄！」