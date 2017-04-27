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道具藥變真的！女星拍片險喪命 疑被下令封口

2017/04/27 07:14

港星陳佩思近年相當倒楣，又被爆拍戲差點喪命。（翻攝自陳佩思臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕香港女星陳佩思昨被爆年初時因為拍戲，服用劇組人員準備的安眠藥，一醒來人竟在醫院裡。她接受港媒訪問時相當驚訝消息傳出，但未否認，更表示：「好感恩我現在仍活著。」

陳佩思原在香港TVB主持兒童節目，後來被裁員後轉去HKTV，沒想到該台最後沒有拿到開台執照；前年又被捲入詐騙事件，辛苦存的積蓄化為烏有。直到簽約到古天樂的公司，才又開始拍戲，沒想到港媒昨又接獲爆料，指她年初因為拍戲，差點進了鬼門關。

爆料指出，陳佩思當天拍攝一場吞安眠藥自殺的戲，工作人員給她一瓶藥，跟她說是道具不是藥，對身體無害，開拍時她就整罐放心吞完，誰知醒來已經在醫院，更說她進入加護病房，差點連命都沒有，但她不敢講出來，全因怕沒人再找她拍戲，爆料者更說：「很多人替她覺得不值得，覺得電影公司對於藥物應該要再小心處理。」

港星陳佩思思想相當正面，經常在臉書分享正能量。（翻攝自陳佩思臉書）陳佩思接到港媒詢問大感驚訝，但並未否認。問她是否接到「指令」不能說？她僅表示：「拍戲弄到受傷，做演員有時候好難避免，雖然這次比較嚴重，但我相信沒有人會去故意傷害我。」她更說很感恩現在仍活著，「現在我身體狀況已恢復得七七八八，每天都會做運動和食中藥調理，做好自己，準備迎接新的電影。也非常感恩剛剛能和我家裡人一起去旅行過我的生日。」

有傳聞陳佩思出事的戲是邱禮濤執導，由古天樂、張智霖、佘詩曼主演的電影《常在你左右》，但相關人士均表示不知情。

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