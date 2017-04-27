丹麥男神首度來台開唱 粉絲都有這福利

克里斯多福將於6月3日首度在台舉行粉絲見面會。（華納提供）



〔記者吳琬婷／綜合報導〕繼英國天團「酷玩」來台開唱、西洋天后布蘭妮宣布巡演炸台後，新生代歌手「丹麥王子」克里斯多福也將於6月3日首度來台舉辦粉絲見面會，而他除帶來歌曲演出外，更加碼放送與粉絲親密互動的福利，將一一與參加見面會的粉絲進行愛的抱抱。

24歲的克里斯多福因擁有帥氣外型和美聲歌喉，出道以來一直擁有高人氣，曾獲得2012年丹麥音樂獎年度最佳新人以及丹麥排行冠軍，他在上月底推出新曲《赤裸Naked》，在最新公開的MV中，克里斯多福完全符合曲名，赤裸上陣、秀出健美好身材，令粉絲看得臉紅心跳。

克里斯多福在最新公開的MV中，赤裸上陣、秀出健美好身材。（華納提供）

趁著人氣暴漲之際，克里斯多福最近宣布將展開亞洲見面會宣傳，台灣也在其中之列，在長達1小時的見面會中，克里斯多福將與樂手共同帶來精彩歌曲，也會與現場歌迷親密互動，為了回饋熱情的台灣歌迷，更加碼放送粉絲福利，將一一與參加見面會的粉絲進行愛的抱抱。對於即將首次撲台，克里斯多福表示心情非常雀躍，很期待和歌迷近距離見面；台灣藝人阿達也將為他主持首次的訪台見面會。

克里斯多福的「NAKED Special Album Event in Taipei」將於6月3日晚上7點30分在台北Neo Studio展演館舉行；門票將於5月6日中午12時起，於全家Famiport機台購買，或於全網Famiticket搶購《NAKED Special Album》訪台特別專輯，即可入場參加活動，限量800張，更多詳情可上華納唱片官方粉絲團。