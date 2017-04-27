天才老爹自招失明 女兒批性侵案「公眾迫害」

比爾寇斯比（中）去年曾坦承和2名以上女性性交。（資料照，美聯社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕被控性侵的79歲「天才老爹」比爾寇斯比，預定將在今年6月再次出庭受審，先前曾傳聞他深受眼疾困擾，可能失明，他昨首度於受訪時親自證實，目前已「完全失明」。而他的女兒艾雯寇斯比也在同日撰寫長文為父親辯解，直說：「他愛和尊重女人，他不是虐待狂、暴力者或強姦犯！」

比爾寇斯比近年來深陷性侵醜聞，多位女性出面控訴曾遭他性侵，最早可追溯到1960年代中期，法官去年裁定今年6月5日再度受審，預計還會有多達13人出面作證。艾雯寇斯比從2014年起，不斷為父親辯護，最近接近父親審判日更出此招。

艾雯寇斯比（右）積極為父親比爾寇斯比（左）辯護。（翻攝nydailynews）

艾雯寇斯比在文中寫道：「我知道我父親愛我和我的妹妹以及我的母親，他愛和尊重女人。」她指出父親像許多名人一樣，有不少誘惑的機會，「但那都是他和我母親之間的事，他們已經度過這一切，並且繼續前進」。

她更為父親數十起指控辯護，直說他受到「公眾迫害」，認為社會大眾相當殘酷，不知不覺之中傳言被視為真相，「不需要證據的事情、嚴厲的指責，不但懲罰我爸爸，還懲罰我們每一個人」。