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（影音）艾瑪華森遇上無良老闆 直播私生活出賣隱私

2017/04/27 07:21

艾瑪華森在片中順從公司的安排，全天候直播分享自己的生活。（CatchPlay提供）〔記者吳琬婷／綜合報導〕奧斯卡影帝湯姆漢克斯在新片《直播風暴》挑戰反派角色，詮釋無良的網路科技企業老闆，艾瑪華森則飾演企業員工，順從公司的安排而全天候直播分享自己的生活，卻發現自己不斷被出賣隱私。

《直》片中，創立了全球最強大的網路科技企業「環網」，員工不該有隱私，不論你做什麼、吃什麼或甚至想什麼，都應該要公開。身兼製片的湯姆漢克斯表示，他想藉著這部電影提醒所有人，網路與科技所存在的危險，「大財團與大企業就是如此操控著民眾，你永遠不會知道他們這步棋背後的真實目的。」

湯姆漢克斯在片中詮釋無良的網路科技企業老闆。（CatchPlay提供）
《直播風暴》講述貝利（湯姆漢克斯飾）創立了全球最強大的網路科技企公司「環網」，梅兒（艾瑪華森飾）幸運擠進這家夢寐以求的公司，在裡面力求表現，更順從公司的安排，全天候直播分享自己的生活，當她因直播成名、享受粉絲的愛戴，卻也發現自己開始出賣隱私、良知和自我。該片將於5月19日在台上映。

相關影片：（取自YouTube，如遭移除請見諒）

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