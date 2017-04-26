TTE台北國際觀光博覽會 5/5熱鬧登場

TTE台北國際觀光博覽會將於5/5~8在台北世貿一館登場。（TTE台北國際觀光博覽會提供）

〔記者莊士賢／台北報導〕暑假假期即將到來，正在規劃今年暑假的旅遊計畫嗎？不妨走趟即將於5/5~8在台北世貿一館展開的「TTE台北國際觀光博覽會」，今年展場共有460個旅遊單位、1200個攤位共襄盛舉，消費者旅遊行程選擇多元之外，各參展單位推出的眾多優惠促銷，也讓消費者旅遊同時兼顧荷包。

邁入第11年的「TTE台北國際觀光博覽會」，每年旅展現場引人矚目的焦點不啻是各式各樣的優惠促銷，今年也不例外，例如旅行業者趕搭近期馬祖藍眼淚旅遊熱潮推出優惠方案搶攻商機，長汎旅運推出「馬祖眼淚3日」6999元起、五福旅遊推出藍眼淚南北竿4天8000元起。5月起國旅的賞桐、追螢光甚夯，苗栗縣政府與業者推親子賞螢行程，東南旅遊也推出賞桐1日遊旅展現場特價699元起。

國外旅遊亦是優惠眾多，如東南旅遊推關島5天3夜優惠價9457元起。香港許多景點因應「TTE台北國際觀光博覽會」推出優惠方案，旅展現場向指定旅行社預購可享優惠，包括：香港迪士尼樂園推出旅展限定優惠，購買指定香港迪士尼樂園主題旅遊產品可享免費升等樂園2日門票；天際100香港觀景台提供門票買一送一；香港海洋公園門票推出四人同行一人免費的優惠；香港杜莎夫人蠟像館買門票加送傳統港式小吃香港雞蛋仔，或是購買親子套票小孩享半價優惠。

因應暑假期間親子客群多，眾多參展的飯店、度假村、遊樂園單位也推出暑假住宿和親子主題旅遊優惠，如擁有大規模兒童俱樂部的桃園大溪笠復威斯汀度假酒店推優惠住宿券6800元起、5D室內樂園的尚順育樂世界推出一泊一食2988元起、義大皇家酒店推出優惠住宿券4500元起、小叮噹科學主題樂園雙人住宿券1990元起、妖怪村雙人主題房3999元起、飛牛牧場推住宿券2399元起。另外，參展單位也在旅展推出獨特商品，如桃園大溪笠復威斯汀度假酒店與米其林二星餐廳主廚江振誠合作推出全新一季「江振誠套餐」，旅展雙人套餐價4980元起。

慶祝「TTE台北國際觀光博覽會」11周年，今年旅展也推「1+1幸福之旅活動」，例如大會抽獎活動每日抽出雙人機票，1人中獎兩人同行，民眾有機會獲得免費旅遊日本、韓國、泰國、澳門等地點的機會。另外，5/5旅展首日將贈送300個福袋，頭獎獎品為2張日本來回機會。「TTE台北國際觀光博覽會」今年也首度和國民旅遊卡合作，公務員本人持國旅卡可享12:00前入場免費的優惠。