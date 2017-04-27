（影音）火星人親唱神改曲 全復聯挺蜘蛛人之歌

國外網站請來歌手火星人布魯諾，演唱蜘蛛人版《That`s What I Like》、《This Spidey`s Life》，甚至打造專屬MV。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕電影《蜘蛛人：返校日》上映倒數，全球粉絲引頸期盼，有國外網站就請來歌手火星人布魯諾改編作品《That`s What I Like》變成《This Spidey`s Life》，通篇歌詞神改，連MV都如法炮製。

火星人布魯諾原版《That`s What I Like》MV中的曼哈頓，沒有復仇者大樓。（翻攝自YouTube）

從「東尼史塔克」、「復仇者」、「力量越大責任越大」，到插圖的「黑豹」、「復仇者大樓」甚至原作者「史丹李」也現身；連蜘蛛人身上的黃色校服也是最新作中的服裝，用心程度可見一斑。

製作團隊除了「找」來「復仇者聯盟」其他成員客串，也沒忘記最愛在系列作品客串的原作者史丹李。（翻攝自YouTube）

演出最新一代蜘蛛人的湯姆赫蘭德看過之後更是超喜歡，馬上就PO上個人IG上分享，點閱率一天就突破45萬，人氣頗高。

相關影片（影片來源YouTube，如遭移除敬請見諒）：



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