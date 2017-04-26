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（影音）馬幼興苦背性侵罵名 不捨兒女也遭嗆

2017/04/26 22:06

馬幼興淚訴家人生活也受到影響，被輿論逼到曾想尋短。（記者胡舜翔攝）

〔記者洪素津／台北報導〕馬幼興在記者會聲淚俱下表示自己這一年來的經濟困境，以及家人的不諒解，更說明當時已被輿論逼的想跳樓。

記者會一開始馬幼興表示自己因為性侵案而導致自身一年多來皆沒有收入和工作，講到激動處甚至哽咽表示自己真的在台北待不住，「我受不了輿論壓力，我甚至有一度想跳樓自殺，但我想到家人，我知道我不能這麼做，這樣我就算畏罪自殺了，我不想要」。事情爆發當時馬幼興也帶兒女到父親墳前，對父親表示「我們馬家男人絕對不做這種事」，對兒女強調自己的清白。

馬幼興針對遭妨害性自主案件召開記者會聲明。（記者胡舜翔攝）

其中馬幼興提及這段期間受到的輿論壓力讓他痛不欲生，他哭著說「台灣觀眾大多較理性，但是中國鄉民在我的微博上說『你當初一定是你爸媽口交生出來的，你女兒長大後一定會被輪姦』、『你的兒子將來長大一定會去強姦人家』」，導致他足不出戶，躲在彰化員林朋友家，甚至一度想跳下樓，但他知道他不行，他想捍衛自己的清白。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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