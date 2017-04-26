李晨舊愛私人帳號曝光？疑暗指遭范冰冰封殺

張馨予（右）疑似爆李晨（左）與范冰冰（中）封殺。（合成圖，翻攝自范冰冰、張馨予微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星張馨予先前和舊愛李晨互控對方劈腿，而李晨與范冰冰公開戀愛後，張馨予又不時發文暗諷對方，還爆出愛學范冰冰及爆粗口等負面行徑，形象大跌。近日有網友挖出疑似張馨予的私人微博帳號，發文充滿「負能量」指稱遭到某人打壓、封殺，似乎暗示遭到范冰冰、李晨私下欺壓。

張馨予新戲《思美人》即將開播，被指刻意曝光私人帳號炒作。（翻攝自張馨予微博）

疑似張馨予的私人帳號「17gfjkhgh」，發文中多次透露原本洽談好的工作，都因為某人不斷打壓，讓她失去許多工作，甚至利用兩人婚禮獨家消息，要求封殺她，「為了讓人封殺我，親自跑到別人辦公室，為了讓人封殺我，用自己婚禮的獨家換，為了讓人封殺我，你們用盡辦法」讓不少網友猜測是在暗指范冰冰、李晨私下封殺她，引起網友熱議，有人懷疑近日張馨予的新戲《思美人》即將播出，可能是在炒作「思美人要上了，私人帳號就被曝光，真的好巧」、「张馨予真能搞呵呵」，但也有不少人質疑該帳號真假，為張馨予抱屈「都分手多久了」、「心疼張馨予」。

疑似張馨予私人帳號曝光，暗指范冰冰、李晨打壓封殺。（翻攝自微博）