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（影音） 唐少萱誣告性侵毀生活 馬幼興淚崩：連女兒都不理我

2017/04/26 20:56

〔記者洪素津／台北報導〕本土劇女演員唐少萱去年七月落淚控訴遭43歲馬幼興性侵，性侵案疑雲震驚演藝圈，今年1月份馬幼興性侵案獲不起訴判決，今天案情也出現大逆轉，彰化檢方認定唐少萱誣陷馬幼興，將唐少萱依誣告等三罪起訴，對此馬幼興也召開記者會公開整起事情的真相，並哽咽說明自己將近一年沒有工作，就連自己的親生女兒也不願意親近。

馬幼興針對遭妨害性自主案件召開記者會聲明。（記者胡舜翔攝）

記者會一開始馬幼興表示自己因為性侵案而導致自身一年多來皆沒有收入和工作，講到激動處甚至哽咽表示自己真的在台北待不住，「我受不了輿論壓力，我甚至有一度想跳樓自殺，但我想到家人，我知道我不能這麼做，這樣我就算畏罪自殺了，我不想要」。影響大到連女兒在學校都被歧視「你爸爸性侵」，女兒一問之下便對他冷對待，讓馬幼興相當傷心。

馬幼興淚訴事發近一年無工作，生活也大受影響。（記者胡舜翔攝）

另外他也澄清當時狀況，當時唐少萱找來演藝圈大哥關切，在開庭前先溝通想要庭外和解，但馬幼興媽媽提醒「絕對不能沒有偵查結果就和解」，之後馬幼興提告後演藝圈大哥又來第二次關切，對方要求撤告，馬幼興坦言自己精神壓力相當大，怕出去會遭遇不測，怕自身在演藝圈混不下去，對此他也po文請大哥同理心對待，但這是檢察官提起的公訴，自己也無法撤告，最後馬幼興表示等到判決確定後才站出來，沒有要攻擊唐少萱，只想釐清整個案情，而他也表示目前重心將放於工作，也接到老東家三立《54新觀點》的邀約。

馬幼興在律師陪同下召開記者會。（記者胡舜翔攝）

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