男歌手酒醉失控鬧事 警察到場電擊制伏

〔娛樂頻道/綜合報導〕33歲的南韓饒舌歌手鄭尚洙,曾多次參加大型饒舌比賽節目《Show Me The Money》,在節目中時常情緒失控爆出口,還在節目中途突然消失,脫序行徑備受爭議。近日鄭尚洙才宣佈將再參加第六季《Show Me The Money》,上周卻又爆出醜聞,在酒吧酒醉鬧事,被警察當場以電擊槍制伏。

據韓媒《朝鮮體育》報導,鄭尚洙上週五在弘益大學附近的酒吧喝酒,疑似酒醉和店家與其他客人爆發衝突,引起一陣騷動,而警察到場後,鄭尚洙仍不斷反抗,最後被以電擊強壓製在地上,酒醉鬧事全被民眾錄下上傳網路,引起熱議。事後鄭尚洙也坦承施暴行為,將在下周以暴行嫌疑送交檢察單位。

事實上,鄭尚洙曾在第三季《Show Me The Money》中,和楊東根一隊的成員喝酒聚餐時,突然爆粗口表示不滿節目錄製內容、練習時間,在現場大鬧讓眾人相當尷尬,隔天竟無預警消失,缺席節目錄製,誇張脫序行徑也引起觀眾批評。

