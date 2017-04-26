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男歌手酒醉失控鬧事 警察到場電擊制伏

2017/04/26 20:50

鄭尚洙是南韓饒舌歌手，曾多次參加饒舌比賽節目《Show Me The Money》。（翻攝自朝鮮體育）

〔娛樂頻道／綜合報導〕33歲的南韓饒舌歌手鄭尚洙，曾多次參加大型饒舌比賽節目《Show Me The Money》，在節目中時常情緒失控爆出口，還在節目中途突然消失，脫序行徑備受爭議。近日鄭尚洙才宣佈將再參加第六季《Show Me The Money》，上周卻又爆出醜聞，在酒吧酒醉鬧事，被警察當場以電擊槍制伏。

鄭尚洙日前酒後鬧事，被警察以電擊槍制伏。（翻攝自朝鮮體育）

據韓媒《朝鮮體育》報導，鄭尚洙上週五在弘益大學附近的酒吧喝酒，疑似酒醉和店家與其他客人爆發衝突，引起一陣騷動，而警察到場後，鄭尚洙仍不斷反抗，最後被以電擊強壓製在地上，酒醉鬧事全被民眾錄下上傳網路，引起熱議。事後鄭尚洙也坦承施暴行為，將在下周以暴行嫌疑送交檢察單位。

鄭尚洙曾在《Show Me The Money》上情緒失控大飆髒話。（合成圖，擷取自YouTube）

事實上，鄭尚洙曾在第三季《Show Me The Money》中，和楊東根一隊的成員喝酒聚餐時，突然爆粗口表示不滿節目錄製內容、練習時間，在現場大鬧讓眾人相當尷尬，隔天竟無預警消失，缺席節目錄製，誇張脫序行徑也引起觀眾批評。

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