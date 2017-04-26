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IG女王席琳娜變髮 耳下短髮小露酥胸超吸睛

2017/04/26 20:00

席琳娜身材火辣，吸引許多粉絲追蹤。（翻攝自席琳娜Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國女星席琳娜戈梅茲（Selena Gomez）時常在Instagram分享生活照，甚至成為最多追蹤者的「IG女王」，今日她PO出了一張短髮照，全新風格令人驚艷。

席琳娜剪掉長髮，以新造型與粉絲見面。（翻攝自席琳娜Instagram）

席琳娜過去總以一頭長捲髮示人，但今日她在Instagram發出一張將頭髮剪至耳下的短髮照，身上穿著的V領上衣被拉下一半，酥胸若隱若現，相當性感，新造型得到粉絲一致好評，甚至還有人說「妳為什麼那麼完美」，看來席琳娜剪了頭髮更顯女神形象。

席琳娜（左）與歌手威肯交往中。（翻攝自席琳娜Instagram）

年僅24歲的席琳娜，10歲時便開始參與迪士尼系列影集演出，並漸漸嶄露頭角，變成世界知名的童星，能演能唱的她實力備受肯定，而她的感情世界同樣精彩，最廣為人知的便是與小賈斯汀的戀情，兩人分分合合，令人霧裡看花，而年初她被拍到與加拿大歌手威肯當街擁吻，引來威肯前女友，也是席琳娜好姊妹的貝拉哈蒂德不滿，認為男方無縫接軌，並取消追蹤席琳娜。

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