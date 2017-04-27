（贈獎，影音）Red Velvet甜放電 「我愛你們」撩台粉

南韓人氣女團Red Velvet錄製影片問候自由時報讀者。（記者邵浩瑋攝）〔記者陳立妍／台北報導〕南韓人氣女團Red Velvet日前2度來台會粉絲，雖然此行登台少了團員Joy作伴，但趁著行程空檔，4位成員也特地替《自由娛樂頻道》的讀者們錄製問候影片，甜甜嗓音搭配療癒系的萌萌笑容，十分符合她們的問候口號「Happiness」。

影片中瑟琪率先以華語「自由娛樂的讀者們」，帶領團員和台灣的歌迷們打招呼，隨後隊長Irene不忘再次向粉絲宣傳她們的新專輯《Rookie》，而老么Yeri則表示由於這次是Red Velvet首次單獨來到寶島，非常期待能和台灣的歌迷共度美好的時光，一旁的Irene也趕緊嬌聲叮嚀「請台灣的粉絲們要一直喜愛Red Velvet唷～」最後4人再隔著鏡頭向歌迷們放電，甜笑以華語「謝謝～我愛你們！」感謝台灣歌迷的支持。

此外，Red Velvet的最新韓語迷你專輯《Rookie》現已在台發行，《自由娛樂頻道》也將贈出2張Red Velvet的親筆簽名專輯，詳情可見《自由娛樂頻道》臉書粉絲團。