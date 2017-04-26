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「朴寶劍妹妹」撇《我結》老公 爆藏愛小2歲偶像

2017/04/26 18:48

鄭彗星（右）近日爆出熱戀B1A4成員孔燦。（合成圖，翻攝自鄭彗星、孔燦Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓演員鄭彗星曾在韓劇《雲畫的月光》和《金科長》飾演綠葉角色而闖出名氣，加上和演員孔明在綜藝《我們結婚了》搭檔組成「心空夫婦」，可愛不做作的反應擄獲不少粉絲。不過她近日卻在「已婚」的身分下和韓團「B1A4」孔燦傳出熱戀。

鄭慧星（左）和孔明組成「心空夫婦」，可愛的互動引發網友熱議。（翻攝自鄭彗星Instagram）

假想夫妻綜藝《我們結婚了》為了不讓觀眾有違和感，因此規定「結婚」的藝人在這段期間內不能傳出緋聞，怕會影響觀眾觀感。據韓媒《MBN》報導，有業界相關人士爆料鄭慧星和孔燦已經交往了幾個月，消息指出鄭慧星會趁著和B1A4見面時與孔燦偷偷戀愛，有時也會在車上約會，消息爆出後引發網友熱議。

鄭慧星（右）和孔明兩人的拍攝部分已於13日完成。（翻攝自鄭彗星Instagram）

B1A4所屬經紀公司「WM娛樂」否認兩人戀愛說，稱「是沒有根據的傳聞」，而鄭慧星所屬經紀公司「FNC娛樂」也表示，兩人只是朋友關係、否認戀情。而目前《我們結婚了4》為了因應轉型，將於下月3日播出最後一集，未來將改成季播節目。

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