限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

（影音）伊能靜坐大腿狂吮出聲 甜蜜親親融化秦昊

2017/04/26 18:44

伊能靜（右）與秦昊婚後生下一女「小米粒」。（翻攝自伊能靜微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星伊能靜與中國演員秦昊於2015年結婚，並在去年生下女兒「小米粒」，日前兩人帶著女兒參加中國實境秀《媽媽是超人2》，但秦昊在鏡頭前對伊能靜頗是冷淡，引起爭議，最新一期節目中兩人終於難得放閃，打破失和傳聞。

伊能靜（右）與老公難得在節目曬恩愛。（擷取自YouTube）

在最新一期的節目中，伊能靜提到單身時可以做自己想做的任何事，但有了孩子後一切都要配合小孩，但她卻以此為樂，因為她認為一個人是很無趣的，她也問秦昊是否會懷念單身的時候？自己現在一直管老公，怕他覺得很煩，秦昊回答雖然有時會覺得煩，但其實對自己有很大的好處，例如他為了女兒戒菸，卻得到了健康，暖心回答讓伊能靜大為感動，並對女兒說「以後要找個像爸爸一樣的好男人」。

伊能靜（右）與老公在節目上大方放閃。（擷取自YouTube）

過去在鏡頭前表現較為木訥的秦昊也破天荒向老婆索吻，霸氣的對伊能靜說「過來親親」，而伊能靜也整個人坐在秦昊腿上親他的臉頰，甚至發出親吻聲，甜蜜指數破表，也打破了之前網軍攻擊秦昊對老婆漠不關心的批評。

相關影片約於44分35秒（影片擷取自YouTube、芒果tv，如遭移除敬請見諒）

相關新聞

推薦新聞
谷阿莫紅3年都沒事？ 片商沉默理由是因為... 谷阿莫紅3年都沒事？ 片商沉默理由是因為...
2017/04/26 10:24
掩飾劈腿反告馬幼興性侵！唐少萱誣告罪起訴 掩飾劈腿反告馬幼興性侵！唐少萱誣告罪起訴
2017/04/26 11:12
為瞞劈腿誣陷馬幼興性侵 黃雨欣氣罵唐少萱「扯謊殺人」 為瞞劈腿誣陷馬幼興性侵 黃雨欣氣罵唐少萱「扯謊殺人」
2017/04/26 17:16
劉錚廁所密會20分鐘 女主播說話了！ 劉錚廁所密會20分鐘 女主播說話了！
2017/04/26 17:40
白百何再被爆跟「他」開房！《琅琊榜》男星氣炸了 白百何再被爆跟「他」開房！《琅琊榜》男星氣炸了
2017/04/26 12:55
隆詩CP感情生變？吳奇隆大喊：我很苦、非常苦 隆詩CP感情生變？吳奇隆大喊：我很苦、非常苦
2017/04/26 13:59
半百天后守身如玉26年 想嫁「婚紗自己買」 半百天后守身如玉26年 想嫁「婚紗自己買」
2017/04/26 10:53
（影音）「樂透門」狂吸借錢親友 劉真忍痛把錢往外推 （影音）「樂透門」狂吸借錢親友 劉真忍痛把錢往外推
2017/04/26 15:52
情慾來了檔不住 同劉錚一樣開放的還有這些人！ 情慾來了檔不住 同劉錚一樣開放的還有這些人！
2017/04/26 12:58
阿達Lulu祕戀傳2年 因黃子佼才未公開？ 阿達Lulu祕戀傳2年 因黃子佼才未公開？
2017/04/26 15:19
（影音）「台灣不是中國」 女星洋老公酷嗆：台灣第一名！ （影音）「台灣不是中國」 女星洋老公酷嗆：台灣第一名！
2017/04/26 16:01
掰了富商尪後... 關之琳懶找新歡怨嘆「已經放棄」 掰了富商尪後... 關之琳懶找新歡怨嘆「已經放棄」
2017/04/26 15:37
（獨家）鐵證！劉錚不認交正妹主播 「丈母娘」曬合照叫小錚錚 （獨家）鐵證！劉錚不認交正妹主播 「丈母娘」曬合照叫小錚錚
2017/04/26 17:59
金卡達夏招牌豐臀崩壞！38歲姊澎湃上圍搶鏡 金卡達夏招牌豐臀崩壞！38歲姊澎湃上圍搶鏡
2017/04/26 12:17
AV女優后不見后！白石茉莉奈拒和「她」同台 AV女優后不見后！白石茉莉奈拒和「她」同台
2017/04/26 12:29
影集女星癌末猝逝 老公曝光她臨死前還緊牽自己的手... 影集女星癌末猝逝 老公曝光她臨死前還緊牽自己的手...
2017/04/26 11:53
（影音）「最醜女明星」帥老公被拉客 自爆「我有大XX」嚇退流鶯 （影音）「最醜女明星」帥老公被拉客 自爆「我有大XX」嚇退流鶯
2017/04/26 15:21
（圖多）「土肥圓矮挫窮」網模 曬照逆顏長這樣 （圖多）「土肥圓矮挫窮」網模 曬照逆顏長這樣
2017/04/26 14:22
駁斥「借腹產子」傳聞 黃曉明首度曝光Baby孕肚照！ 駁斥「借腹產子」傳聞 黃曉明首度曝光Baby孕肚照！
2017/04/26 15:14
女警改行當脫衣舞孃 月入20萬老公全力支持 女警改行當脫衣舞孃 月入20萬老公全力支持
2017/04/26 18:12
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.