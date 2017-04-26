（影音）伊能靜坐大腿狂吮出聲 甜蜜親親融化秦昊

伊能靜（右）與秦昊婚後生下一女「小米粒」。（翻攝自伊能靜微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星伊能靜與中國演員秦昊於2015年結婚，並在去年生下女兒「小米粒」，日前兩人帶著女兒參加中國實境秀《媽媽是超人2》，但秦昊在鏡頭前對伊能靜頗是冷淡，引起爭議，最新一期節目中兩人終於難得放閃，打破失和傳聞。

伊能靜（右）與老公難得在節目曬恩愛。（擷取自YouTube）

在最新一期的節目中，伊能靜提到單身時可以做自己想做的任何事，但有了孩子後一切都要配合小孩，但她卻以此為樂，因為她認為一個人是很無趣的，她也問秦昊是否會懷念單身的時候？自己現在一直管老公，怕他覺得很煩，秦昊回答雖然有時會覺得煩，但其實對自己有很大的好處，例如他為了女兒戒菸，卻得到了健康，暖心回答讓伊能靜大為感動，並對女兒說「以後要找個像爸爸一樣的好男人」。

伊能靜（右）與老公在節目上大方放閃。（擷取自YouTube）

過去在鏡頭前表現較為木訥的秦昊也破天荒向老婆索吻，霸氣的對伊能靜說「過來親親」，而伊能靜也整個人坐在秦昊腿上親他的臉頰，甚至發出親吻聲，甜蜜指數破表，也打破了之前網軍攻擊秦昊對老婆漠不關心的批評。

相關影片約於44分35秒：（影片擷取自YouTube、芒果tv，如遭移除敬請見諒）