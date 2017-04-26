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（圖輯影音）連俞涵曾少宗當山友 發願樹葬歸屬自然

2017/04/26 17:19

〔記者陳逸寬／台北報導〕連俞涵今出席MERRELL春夏發表會，自稱「山上來的孩子」的她，從小住在三芝山上，常常與爸爸去散步，也養成愛爬山的習慣，隨時都準備好一包輕便的登山包。活動上她也秀出與曾少宗一起爬山的照片，大讚他是「最好的山友Partner（夥伴），因為很有行動力，可以說走就走。」

連俞涵與空氣鳳梨「刺刺」（記者陳逸寬攝）

愛山也愛植物的連俞涵，常常帶著自己種的小盆栽出門，這次她也帶了空氣鳳梨出來和大家見面，並介紹它的名字叫「刺刺」，因為這個習慣曾被大學同學虧，讓她有點害羞。她說希望最後人生盡頭可以歸屬於山林，舉行樹葬可以仰望整片山林。

連俞涵秀出與曾少宗一起爬山的照片 （記者陳逸寬攝）連俞涵曾攀爬富士山，直呼好累好狼狽。
（記者陳逸寬攝）連俞涵今出席MERRELL春夏發表會（記者陳逸寬攝）連俞涵帶著空氣鳳梨「刺刺」出來跟大家見面。（記者陳逸寬攝）連俞涵從小養成愛爬山的習慣（記者陳逸寬攝）連俞涵隨時都準備好登山包，可以說走就走！（記者陳逸寬攝）連俞涵獲廠商贈送一雙登山鞋（記者陳逸寬攝）愛山也愛植物的連俞涵希望最後能回歸山林。（記者陳逸寬攝）

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