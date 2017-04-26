以色列駐台代表變大廚 露兩手端家鄉味

以色列大使游亞旭與夫人游曇美示範以色列經典料理夏修卡。（記者楊媛婷攝）

〔記者楊媛婷／台北報導〕這個年頭，大使不僅要處理外交事務，也要洗手作羹湯大力推銷本國的飲食文化。以色列駐台北經濟文化辦事處代表游亞旭與夫人游曇美為了推廣以色列飲食文化，由夫人指導代表下廚做兩道以色列經典料理，游亞旭捲起袖子站在爐前頗有大廚架式。

以色列駐台代表游亞旭頗有大廚架式。（記者楊媛婷攝）

猶太人飲食講究高纖多蔬果，國民美食夏修卡（番茄水波蛋）就用了大量的番茄與巴西利等香料，並將蛋打入煮成水波蛋後，最後加入橄欖油悶煮而成，游亞旭特別示範這道充滿家鄉回憶的夏修卡，他說每家做夏修卡的材料都不一定完全相處，不過都是以番茄為基底，游亞旭自豪他做的夏修卡是以色列台北辦事處第一美味，透露秘訣是加入大蒜提味，熬煮好的夏修卡則夾入口袋餅，滋味鮮爽，有夏天的味道；除了夏修卡外，游亞旭在夫人游曇美的協助下做了塔布勒沙拉，沙拉運用大量香料，清爽健康。

游亞旭做以色列傳統沙拉時，夫人游曇美擔心放錯食材順序，立馬跳下來指點。（記者楊媛婷攝） 以色列駐台代表與夫人推薦最美麗的食譜書《耶路撒冷》。（記者楊媛婷攝）

游亞旭邊做菜邊說在家都是由他下廚，妻子則是在旁動口指點，但看游曇美在旁邊協助游亞旭的架式，以及游亞旭切菜的手勢，廚房真正的主宰應該還是夫人無誤。

游亞旭不僅洗手作羹湯，更大力推荐最近在台灣推出的世界最漂亮的食譜書《耶路撒冷》，該書由以色列廚師奧圖蘭吉偕手阿拉伯廚師薩米塔米米，從兒時回憶出發，融入生活經驗與風俗文化，以豐富圖文呈現每道出現在耶路撒冷各民族餐桌上的料理，游亞旭特別為該書寫序，並表示食物不僅是食物，還代表當地的文化，以色列是個大熔爐，飲食文化納含猶太、中東、匈牙利、俄羅斯等飲食習俗，自成一格，他也說明年以色列將迎接建國70年，以色列將成為明年台北書展主題國，屆時不僅呈現以色列的飲食文化，還會呈現出以色列的文學、哲學、社會學等各面向。