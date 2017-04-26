小S對決林志玲 出腳瞄準她的臉！

小S（左）在《吃吃的愛》劇照中，出腳瞄準林志玲的臉。（凱擘提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由蔡康永首度執導的喜劇電影《吃吃的愛》，今日發布「姊妹」劇照，將「小S」徐熙娣和林志玲多年的恩怨情仇搬上大銀幕。這對宿命對手演繹兩個世界的「纏鬥」，有現代世界的相爭，更有古代空間的對決。繼上次預告中小S被林志玲掌摑，劇照則換小S出腳，瞄準了林志玲的臉。

小S（左）在《吃吃的愛》被林志玲甩巴掌。（凱擘提供）

早在《吃》片開拍第一天，小S就因為要配合林志玲而抱怨：「第一天就要我拍哭戲，竟然是為了配合林志玲，因為她後面沒有檔期！」面對小S的一臉嫌棄，林志玲也不是省油的燈：「如果有重新選擇的機會，小S演的角色會是我的首選，我會演得更出色。」

導演蔡康永笑說，小S進演藝圈之後，鎖定的最大敵人就是林志玲，所以特地將兩人多年的「恩怨情仇」搬上大銀幕，「她們兩個被綁在一起，相愛相殺90分鐘。」他說小S在《吃》片中一反常態，飾演一個被男人「玩弄」的角色，林志玲也拿出前所未有的「殺氣」，兩人狹路相逢，從生活過渡到銀幕上的較量，將夠帶給觀眾更多歡樂。《吃吃的愛》5月27日在台上映。

林志玲（後）作勢要打小S屁股。（凱擘提供） 小S（右）站在林志玲身邊，身高立見高下。（凱擘提供）