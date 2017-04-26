AV小三打死不退 葵司甜曝松本潤仍有聯絡

葵司（左）透露她與松本潤仍有聯繫。（合成圖，翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本天團「嵐」團員之一松本潤，曾演出《流星花園》、《極道鮮師》等多部經典日劇，俊帥的外表受到無數粉絲歡迎，但去年卻傳出松本潤劈腿交往11年的井上真央，與AV女優葵司發展出戀情，且長達4年，消息一出葵司遭到松本潤粉絲撻伐，但日前葵司接受採訪，透露與松本潤仍有聯絡。

松本潤外表俊美，女人緣極佳。（翻攝自網路）

松本潤偷吃葵司消息一傳出，女方的推特被粉絲灌爆，使她關閉推特並神隱，據《週刊文春》報導，葵司在取消一連串活動，失蹤多日後現身，與所屬團體惠比壽麝香葡萄進行新專輯宣傳活動，活動後被記者問到是否與松本潤還有連絡，她坦承兩人仍有互動，且都是男方關心她的內容。

井上真央（右）與松本潤陷入偷吃危機，但兩人仍未分手。（合成圖，翻攝自網路）

松本潤與正宮井上真央因《流星花園》而結緣，交往至今已11年，且幾乎每年都傳出結婚的消息，但現在卻爆出松本潤偷吃AV女優，外界都認為兩人挺不過這次的風波，但井上真央似乎不願意放手，日前被問到感情遭介入一事，她笑說：「大家想像力太豐富了！」又被問她的心情似乎因此很低落，井上真央笑回「這是怎麼回事啊」，從言談中透露與松本潤仍在交往中。